Cédric Jubillar en couple : sa compagne Séverine a-t-elle changé de camp ?

Quelques mois après la disparition de son épouse Delphine avec qui il était en procédure de divorce, Cédric Jubillar a noué une nouvelle relation amoureuse. Après une battue pour retrouver la trace de sa femme, infirmière et mère de deux enfants, il a fait la connaissance de Séverine, aide-soignante. Le courant passe, un couple naît. Mais au mois de juin 2021, l'homme est mis en détention provisoire pour homicide par conjoint à la maison d'arrêt de Seysses dans la Haute-Garonne. Frappée par l'arrestation de son compagnon, elle le défend mais se voit ensuite, en décembre 2021, placée en garde à vue pour recel de cadavre, un choc pour la quadragénaire. Relâchée après avoir été lavée de tout soupçon, elle reste marquée par cet événement. Son avocate maître Fabienne Bex a expliqué dans quel état d'esprit se trouvait sa cliente après cet interrogatoire au cours d'une interview pour la radio 100%.

Tout d'abord, l'avocate de Séverine tient à préciser que la compagne de Cédric Jubillar va bien. Elle a souffert des fausses informations qui ont circulé à son sujet, comme le fait qu'elle connaissait le suspect numéro 1 depuis une dizaine d'années : "Ma cliente a réellement connu Cédric Jubillar en avril 2021 et non avant. En tout cas pas à titre personnel. Elle le connaissait avant uniquement par le biais des médias."

Séverine s'est exprimée indirectement et brièvement à la radio sur sa relation avec Cédric Jubillar depuis son incarcération : "Si aujourd'hui elle doute et affirme 'ne pas être sûre à 100% de son innocence' elle le soutien" lit-on sur le média. "Je ne vais pas lui lâcher la main maintenant", précise celle qui a reçu quatre lettres durant les fêtes de la part de son amant.

Pour son avocate, elle souhaite collaborer avec la justice sans accabler son compagnon. Elle a avoué se sentir manipulée, même si elle n'a cessé de dire qu'on ne juge pas une personne sans preuve, lors de son passage dans le documentaire sur l'affaire diffusé sur RMC Story. Elle a surtout pris ses distances après sa garde à vue traumatisante. En effet, Cédric Jubillar aurait confié à son voisin de cellule en prison "Marco" avoir caché le corps de Delphine près d'une ferme de Cagnac-les-Mines et en avoir informé Séverine, ce qui l'a plongée dans l'histoire. De plus, son affichage médiatique lui a valu du harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est donc la discrétion qui est de mise pour cette femme désormais. Le couple n'est en tout cas pas prêt de se reformer physiquement puisque celui qui est considéré comme le coupable pour l'accusation est maintenu en détention, son mandat de dépôt a été renouvelé pour six mois, donc jusqu'en décembre 2022.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.