Disparition de Delphine Jubillar : Marco explique pourquoi il a trahi Cédric, "que les choses soient claires..."

Qui est donc ce fameux Marco qui s'est rajouté comme protagoniste dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar ? Présenté comme un criminel qui a côtoyé son mari Cédric – suspect numéro 1 de l'affaire - en prison et qui en est ressorti avec des révélations explosives, il a autant suscité l'intérêt que des interrogations. Pour la première fois, il prend la parole dans les médias pour rétablir sa vérité et clarifier de nombreux points. Il a choisi de le faire dans les colonnes du Parisien-Aujourd'hui en France, dont l'un des journalistes, Ronan Folgoas, a travaillé plus d'un an sur ce cas non élucidé. Il répond à ses questions et explique notamment pour quelles raisons il a transmis à la justice tout ce qu'il savait.

Ayant passé seize années derrière les barreaux, celui qui est surnommé Marco est un ancien malfaiteur au casier judiciaire très rempli. Durant sa vie, il a croisé de nombreuses personnes et pas toutes recommandables qui le connaissent bien. Le Corse désormais installé au Portugal depuis sa libération – qui n'est pas une faveur de la justice en raison de sa collaboration -, il tient à faire attention à sa réputation et à sa vie : "Je ne voudrais pas que cette histoire se retourne contre moi. Alors, que les choses soient claires : je ne suis pas une balance qui aurait monnayé ses informations en contrepartie de je ne sais quelle libération anticipée et qui aurait agi dans son intérêt personnel."

En cherchant peu à peu à obtenir des informations sur la disparition de Delphine Jubillar lorsqu'il était le voisin de cellule de Cédric Jubillar, Marco a voulu faire éclater la vérité pour deux personnes : Louis et Elyah, les enfants de l'infirmière qui a disparu sans laisser de traces depuis le mois de décembre 2020. Il tient à ce que ces deux petits "sachent un jour où est leur mère" : "J'ai fait tout ça pour eux. Ce n'est pas parce que j'ai un passé de voyou et que j'ai fait des années de prison que je ne suis pas humain. J'aurais simplement aimé que l'on fasse la même chose pour moi si ma mère avait disparu."

Cependant, les révélations que l'ancien prisonnier a fait parvenir à la justice n'ont pas permis d'obtenir des indices, voire un corps. Cédric Jubillar a-t-il voulu berner les autorités en faisant croire qu'il révélait des choses à son ancien codétenu ? Sa personnalité trouble est en tout cas confirmée lorsqu'on en voit le portrait que Marco fait de lui : bavard voire manipulateur, à la fois fier de la notoriété qu'il a acquise dans la prison, surnommant sa femme "l'autre" mais clamant son innocence. Les deux hommes ont été confrontés devant la justice au mois de mai et chacun est resté sur ses positions.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.