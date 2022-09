Cédric Jubillar : Où en est vraiment sa relation si compliquée avec sa compagne Séverine ?

Qui est vraiment Séverine ? Son prénom a défrayé la chronique en 2021, dans le cadre de l'affaire Jubillar. Cette quadragénaire, aide-soignante et maman de deux grands enfants s'est vue brutalement sous les projecteurs car elle est devenue la compagne du suspect numéro dans la disparition de l'infirmière de Cagnac-les-Mines, Delphine Jubillar. En dévoilant son couple avec le présumé coupable, elle s'est retrouvée comme l'une des protagonistes de ce dossier sans scène de crime, corps ou aveu. Dans le magazine Paris Match, elle a décidé de revenir sur son vécu et veut rétablir les choses. Elle souhaite que l'on sache ce qu'a été son couple avec le célèbre détenu de la prison de Toulouse-Seysses et ce qu'il reste de leur relation.

Au cours d'une battue pour chercher Delphine Jubillar après sa disparition dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Séverine a trouvé un pull. C'est alors qu'elle a contacté le mari de la disparue pour lui faire part de sa trouvaille. De fil en aiguille, ils se voient et un couple naît. La mauvaise réputation du peintre-plaquiste ne la dérange pas : ils entament alors une liaison et elle côtoie même les jeunes enfants de son compagnon, Louis et Elyah. Mais peu après le début de leur aventure au printemps 2021, Cédric Jubillar est incarcéré pour homicide par conjoint. Aujourd'hui, face à l'enquête qui avance lentement, quelle place a Séverine ?

Peu avant son arrestation, le couple entre Cédric et Séverine était déjà mis à mal. Elle l'avait surpris tchattant avec une autre fille sur les réseaux. "Il nie, mais, pour Séverine, c'est la fin de leur histoire", écrit le magazine Paris Match. Une romance qui lui a coûté beaucoup : des membres de sa famille qui se sont retournés contre elle et elle a vécu une traumatisante garde à vue pour recel de cadavre - les gendarmes voulaient savoir si le présumé coupable lui avait fait des confidences particulières. Elle en est ressortie libre, assurant ne rien savoir. Une rupture qui n'a pas empêché Cédric Jubillar de lui envoyer depuis sa cellule des lettres enflammées. Il faut dire que Séverine est l'une des rares à soutenir l'homme au comportement provocateur. Elle est venue le voir en juillet dernier lors d'une de ses auditions pour lui apporter un peu de réconfort.

Séverine avait déjà participé à un documentaire sur le mystère Jubillar, diffusé sur RMC Story. Avec son franc-parler, elle avait déjà voulu rétablir sa vérité. Quand on l'interroge sur le fait qu'elle ait fréquenté un homme accusé du meurtre de sa femme, elle avait répondu qu'on ne juge pas une personne sans preuve. Sur la radio 100%, son avocate avait déclaré : "si aujourd'hui elle doute et affirme 'ne pas être sûre à 100% de son innocence' elle le soutient." "Je ne vais pas lui lâcher la main maintenant", avait alors précisé celle qui a reçu quatre lettres durant les fêtes de la part de son ex-amant.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

