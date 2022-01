Disparition de Delphine Jubillar : un message caché de Cédric décrypté par les enquêteurs !

En couple avec Séverine depuis avril 2021, Cédric Jubillar a été incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses deux mois après le début de leur idylle romantique. Placé à l'isolement, le peintre-plaquiste de 34 ans n'oublie jamais d'envoyer régulièrement des lettres d'amour enflammées à sa nouvelle compagne. L'une d'entre elles a été interceptée par la justice et a réservé de nombreuses surprises aux enquêteurs en charge de l'affaire judiciaire concernant la disparition de Delphine Jubillar.

Sur ce courrier, le papa de Louis et d'Elyah aurait griffonné de mystérieuses suites de chiffres selon Le Parisien. Des nombres ont ainsi été trouvés dans la marge de la lettre envoyée à Séverine le 22 novembre dernier, comme par exemple "68, 18, 35, 13, 56, 80..." Après quelques recherches, les enquêteurs et plus particulièrement l'adjudant de la section de recherches de Toulouse a finalement réussi à déchiffrer ces chiffres.

En réalité, ces paires de chiffres doivent être remplacés par les lettres de l'alphabet. Ainsi, les enquêteurs ont pu lire : "J T AIM FOR MON ANG. J ENVIE D T FAIRE L AMOUR PARTOU" Plus étrange, Cédric Jubillar, visiblement adepte des blagues, a également laissé un autre message codé à l'attention des gendarmes : "BONNE LECTURE LES PD SI VOUS TROUF L CODE".

Pour rappel, Séverine a rencontré Cédric Jubillar lors d'une battue pour retrouver le corps de Delphine Jubillar. Interpellée le 15 décembre 2021 pour "complicité de recel de cadavre" dans l'affaire concernant la disparition de l'infirmière, Séverine a été soupçonnée par les enquêteurs de savoir où se trouvait le corps de l'infirmière mais aussi d'avoir souhaité déplacer son cadavre avec l'aide d'un codétenu de Cédric. Après avoir été interrogée par les gendarmes de Gaillac, Séverine n'avait finalement été retenue que 38 heures, sur les 48 heures légales, faute de preuves.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.