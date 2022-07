Disparition de Delphine Jubillar : Cédric a revu sa nouvelle compagne, leurs échanges révélés !

Cela fait désormais plus d'un an que Cédric Jubillar est en détention provisoire dans la maison d'arrêt de Seysses près de Toulouse. La justice a décidé de prolonger son séjour derrière les barreaux en attendant l'avancement de l'enquête, afin d'être certaine que celui qui est le suspect numéro 1 ne touche à aucune preuve, indice ou ne fasse de la subordination de témoins, notamment de son fils aîné Louis, témoin visuel de la dernière soirée de sa maman Delphine. Cela fait donc plus d'une année que le peintre-plaquiste controversé n'a pas revu celle qui était sa compagne au printemps 2021, Séverine. Cette dernière était présente lors de son audition en juin dernier, pour statuer de sa libération ou pas.

Actu Toulouse a obtenu les confidences de Séverine, aide-soignante qui a croisé la route de Cédric Jubillar en 2021 et qui a formé un couple avec lui ensuite. Si leur situation sentimentale est aujourd'hui floue - elle a pris ses distances voyant la médiatisation de son rôle dans l'affaire et sa garde à vue pour recel de cadavre dont elle est ressortie libre -, elle a tenu à voir son ami et lui apporter son soutien.

L'artisan de 34 ans ne se doutait pas que celle qui est l'une des rares à ne pas l'accabler de la disparition de Delphine allait lui rendre visite. Ils ont pu échanger quelques mots, comme le révèle à Actu.fr Séverine : "Il m'a dit qu'il était content de me voir, un je t'aime, m'a demandé si j'allais bien. Il m'a fait comprendre qu'il tient le coup. Il a l'air fatigué, un peu, mais je m'attendais à pire. Je lui ai dit qu'il avait la barbichette un peu longue, il m'a répondu qu'il n'avait pas de miroir..."

Une situation difficile pour cette quadragénaire qui ne sait plus trop où elle en est. Présentée en premier lieu comme sa compagne, il semblerait que son statut soit désormais celui de proche soutien. Mais Actu Toulouse souligne l'intensité de leurs regards échangés. Quant aux courriers qu'ils s'écrivent, elle n'en dira rien. Pour le protéger et se protéger elle-même. Plus distante, elle n'en suit pas moins la suite de l'enquête, espérant que le mystère sera élucidé, notamment pour les enfants Jubillar, Louis, 7 ans, et Elyah, 3 ans.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.