Affaire Jubillar : Ce changement physique de Cédric qui n'est pas passé inaperçu !

Depuis la disparition de sa femme Delphine Jubillar en décembre 2020, Cédric Jubillar voit peser sur lui le poids des accusations. Il est considéré par la justice comme le suspect principal dans cette affaire et est sous les verrous à la maison d'arrêt de Seysses près de Toulouse depuis plus d'un an. Des mois qui ont eu un effet sur son mental évidemment, mais également sur son apparence physique. Lors de son audition pour statuer sur la prolongation de sa détention provisoire pour homicide par conjoint, il a montré des changements, remarqués rapidement par Séverine, sa compagne (ou ex ?) qui est venue le soutenir et s'est confiée à Actu.fr.

Cela faisait un an que Séverine, aide-soignante quadragénaire qui a été en couple avec Cédric Jubillar quelques mois avant son incarcération, n'avait pas vu le peintre-plaquiste. En venant à l'audience de la fin du mois de juin, elle a souhaité lui montrer son soutien, à l'heure où les accusations alourdissent le dossier de l'artisan. Quand il l'a vue arriver dans la salle, le visage du détenu s'est illuminé. De son côté, elle trouve qu'il a changé : "Il m'a dit qu'il était content de me voir, un je t'aime, m'a demandé si j'allais bien. Il m'a fait comprendre qu'il tient le coup. Il a l'air fatigué, un peu, mais je m'attendais à pire. Je lui ai dit qu'il avait la barbichette un peu longue, il m'a répondu qu'il n'avait pas de miroir..." En effet, il est venu à la barre avec un "épais toupet" en guise de "barbiche", précise Actu.fr.

Depuis les faits et surtout depuis qu'elle s'est retrouvée plongée dans le tourbillon médiatique puis en garde à vue pour recel de cadavre - elle en est sortie libre, Séverine a pris du recul et surtout ses distances, pensant ses mots. Elle ose toutefois quelques impressions : "C'est perturbant. Ça fait plaisir de le voir quand même. Il ne s'y attendait pas du tout, je ne savais même pas que j'allais venir sur Toulouse... Ses sourires sont touchants. Que dire d'autre ? Je n'en sais pas plus que tout le monde. Depuis décembre, j'avais pris un peu de recul. Je me suis dit : 'je vais venir le voir'. Ça va le requinquer un peu. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre." Ce qu'elle espère, c'est que celui qui ressemble selon elle a "un petit bébé" ne soit pas coupable, surtout "pour ses enfants". De son côté, elle essaie de préserver les siens qui ont certainement subi sa médiatisation au printemps 2021.

Présente en toute discrétion, Séverine suit donc l'affaire avec attention. L'artisan du Tarn et elle ont entamé une relation après s'être rencontrés dans le cadre d'une battue pour trouver une trace de l'infirmière tarnaise. Par ailleurs, son grand fils était un copain de Cédric Jubillar.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.