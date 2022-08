Affaire Jubillar : Le témoignage du fils de Delphine contesté par la compagne de Cédric !

Dans cette affaire où les preuves matérielles sont minces, la parole des témoins est d'autant plus cruciale, notamment celle des enfants du couple qui était en instance de divorce. Louis Jubillar, 6 ans au moment des faits, a assisté à la dernière soirée où l'on a vu vivante sa mère Delphine Jubillar, le 15 décembre 2020. Il a été entendu par la justice à plusieurs reprises sur ce qu'il a vu et entendu du moment qui a précédé sa brutale disparition, toujours inexpliquée un an et demi après. Au fil des mois, le discours du garçon s'est précisé, apportant de nombreux éléments. Pour autant, la compagne de son père Cédric Jubillar, Séverine, a contesté sa description...

Séverine, une aide-soignante, a entamé une relation avec Cédric Jubillar, quelques semaines après la disparition de Delphine. Si elle le connaissait de nom puisqu'il est un ami de son fils, elle l'a véritablement rencontré après une battue pour chercher une trace de l'infirmière disparue. "Il est un copain de mon fils et je voulais juste lui dire que je le soutenais", avait-elle raconté au Parisien le 18 juin 2021, date à laquelle l'ouvrier en bâtiment a été mis en détention provisoire pour homicide par conjoint.

Dans une interview à Femme actuelle, la quadragénaire contestait le fait que le petit Louis ait entendu ou vu quoique ce soit. En effet, lors de sa dernière audition, le garçon a déclaré avoir observé discrètement ses parents se disputer. Ce qu'a contesté Séverine dans les colonnes de Femme actuelle : "J'ai posé la question moi-même à son fils et il ne m'a pas donné cette version. Il m'a dit qu'il est allé au lit, que son papa dormait et qu'il n'y avait eu aucune dispute ce soir-là. (...) Il a aussi entendu sa mère sortir de la maison. Car dans la maison de Cédric, il faut claquer fort la porte pour la fermer, et le petit m'a dit : 'J'ai entendu maman mettre ses chaussures et elle est sortie'."

Une version donc bien différente de celle qui a été présentée devant la justice. Cependant, une expertise technique récente a montré que les lunettes cassées de Delphine Jubillar retrouvée dans son salon ont été brisées par une force extérieure, comme lors d'une dispute... Elle les portait pour regarder la télévision avec son fils lors de son ultime soirée... Séverine a quant à elle pris du recul sur cette affaire qui lui a valu une garde à vue traumatisante pour recel de cadavre - elle en est ressortie complètement libre. Si elle soutient toujours le peintre-plaquiste controversé, elle n'a pas souhaité se présenter comme sa compagne lors de sa dernière interview au mois de juin 2022...

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.