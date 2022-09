Affaire Jubillar : La photo de l'ex de Cédric qui a fait scandale, "j'en ai pris plein la gueule"

L'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar n'a pas permis d'élucider le mystère, plus d'un an et demi après les faits. Certes des indices ont été mis en évidence - les lunettes cassées de l'infirmière du Tarn ou encore une voiture étrangement déplacée - mais aucun corps n'a été trouvé.

Le comportement du mari de la disparue, Cédric Jubillar est dans la ligne de mire de la justice, ne correspondant pas à celui d'un veuf éploré. Il faut dire que le couple était en instance de divorce et l'entourage de l'infirmière du Tarn n'est pas très élogieux envers lui. S'il dément toute implication, il a été mis en détention pour homicide par conjoint en juin 2021. Rares sont celles et ceux qui ne l'accablent pas, parmi eux se trouve la fameuse Séverine. Dans Paris Match, celle qui a été sa compagne a décidé de prendre la parole pour rétablir certaines choses, alors qu'on fait d'elle le portrait d'une femme sans vergogne et peu recommandable.

Séverine n'a pas été épargnée depuis que sa liaison avec Cédric Jubillar a été connue. Si leur histoire a commencé en toute discrétion, après une battue pour retrouver Delphine, elle a pris une tournure scandaleuse à un moment particulier. Dans Paris Match, elle raconte comment la médiatisation de l'affaire est un peu "monté à la tête" de Cédric et donne comme exemple un selfie qu'ils avaient pris, enlacés. Il lui avait suggéré de la mettre en photo de profil sur les réseaux sociaux. Forte tête elle aussi, elle lui a alors proposé de le faire sur sa page Facebook, "si tu as les couilles".

Un jeu qui a tourné au vinaigre car les réseaux sociaux se sont enflammés, provoquant un scandale à Cagnac-les-Mines et au-delà : "J'en ai pris plein la gueule : malsaine, alcoolo, droguée, mangeuse d'hommes. La méchanceté des gens... Faut avoir les nerfs !" Ce qui ne l'empêchera pas de continuer à le fréquenter en pleine instruction et d'être mise sur écoute. Son placement en garde à vue pour recel de cadavre - les autorités cherchant à savoir si elle avait obtenu des confidences du présumé coupable - l'a toutefois profondément déstabilisée. Le couple est séparé à l'heure actuelle, mais cela ne l'a pas empêché de venir le voir lors de son audition en juin dernier, même si elle a clairement pris ses distances.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

L'article est à retrouver dans son intégralité dans le numéro du 1er septembre 2022 de Paris Match