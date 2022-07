Affaire Jubillar : Cédric maintenu en prison... à cause de son fils ?

Cédric Jubillar est sorti de sa prison temporairement pour être auditionné dans le cadre d'une énième demande de libération, lui qui est en détention provisoire pour homicide par conjoint. En effet, au mois de juin 2021, il a été incarcéré, suspecté de la mort de sa femme Delphine, disparu depuis le mois de décembre 2020. Au cours de cette séance face à la justice, avec ses avocats maîtres Alary, Franck et Martin, le peintre-plaquiste a fait une apparition surprenante avec un nouveau look de barbe, et a eu lui la surprise de voir son amie Séverine le soutenir. L'homme est derrière les barreaux depuis plus d'un an. Pourquoi la justice lui refuse-t-elle la liberté surveillée ?

Pour les avocats de Cédric Jubillar, aucune preuve formelle ne justifie la détention de leur client qui nie depuis le premier jour être impliqué dans la disparition de son épouse. Ils demandent depuis des mois que le peintre-plaquiste soit libre, à la disposition de la justice, sous bracelet électronique. : "Aujourd'hui nous plaidons devant un magistrat indépendant, hors de la bataille, avec un regard neuf et objectif. La détention provisoire, en France, c'est l'exception. Le principe, c'est la liberté. Qu'est-ce qui imposerait que cet homme soit maintenu en détention ?", a lancé Me Martin aux micros tendus avant l'audience, rapporte Actu.fr.

Pour les magistrates et le parquet de Toulouse, il est pourtant clair depuis des mois que Cédric Jubillar ne doit pas être relâché. Ils craignent des "troubles à l'ordre public" que pourrait engendrer sa libération, lui qui est au coeur d'une affaire très médiatisée. Mais ce n'est pas tout, la justice veut empêcher toute subordination de témoin, à commencer par le fils aîné du couple Jubillar, Louis, 7 ans. Il a été témoin d'une dispute le soir avant la disparition de sa mère, ayant entendu et vu ses parents s'écharper. Une situation délicate pour l'enfant frappé par l'absence de ses deux parents - c'est la soeur de Delphine Jubillar qui a sa garde avec sa petite soeur Elyah désormais.

D'autres témoins comme les voisines qui ont entendu des cris le dernier soir où Delphine a été vue en vie pourraient être potentiellement prises à partie si jamais Cédric était libéré. Enfin, sans lui, les fouilles peuvent continuer plus sereinement, estiment les juges.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.