Disparition de Delphine Jubillar : "Amenez la pelle !" Nouvelles recherches et fausses alertes

La Dépêche du Midi a suivi les participants aux nouvelles recherches entreprises près du cimetière de Saint-Dalmaze dans le Tarn, département où habitait Delphine Jubillar. En effet, ses proches ont relancé des fouilles après avoir dû les stopper pour laisser les gendarmes procéder avec du matériel ultraperfectionné. Si cela n'a rien donné, la famille et les amies de la disparue ne se démotivent pas et continuent désormais à leur tour de dénicher un quelconque indice, une trace. L'objectif étant de mettre fin au mystère qui entoure la disparition de l'infirmière et maman de deux enfants qui remonte au mois de décembre 2020. Durant cette journée éreintante, des hommes ont cru s'approcher du but.

Parmi les participants de ces nouvelles fouilles, Jérémy (35 ans) et Jérôme (44 ans). À l'aide d'un détecteur de métaux, ils ont sillonné la zone. Très motivés et acharnés à trouver une preuve, ils ont entendu leur instrument sonner. "Amenez la pelle !" ont-ils alors crié. Mais ce n'était qu'une fausse alerte. Pourtant, ils y avaient cru, eux qui d'habitude n'utilisaient pas de détecteurs et pensaient cette fois avoir trouvé une preuve. "On peut toujours passer à côté de quelque chose", expliquait alors Jérôme sur ces nombreuses fouilles réalisées.

Aucune piste n'a été écartée, pas même celle d'un médium. En effet, le célèbre voyant allemand Michael Schneider qui a travaillé sur l'affaire Maddie McCann avait fait part de sa vision pour l'affaire Jubillar. D'après lui, le corps de la mère de famille est situé dans une zone boisée, non loin de Cagnac-les-Mines, "entre le cimetière et le chemin de Saint-Quentin". Stéphane, un habitué qui fait le déplacement tous les week-ends depuis Graulhet, a fouillé en suivant les indications du voyant et affirmé au quotidien que cela n'a rien donné. Les fouilles du 6 juin se sont terminées sur un nouvel échec.

S'il n'y a pas de corps dans cette sombre affaire, pour l'accusation, il y a de nombreux éléments qui accablent Cédric Jubillar : l'expertise des lunettes cassées de son épouse ou encore son analyse psychiatrique, ainsi que le témoignage crucial de leur fils aîné qui était présent le dernier soir de sa maman. L'époux de la mère de Louis et Elyah clame son innocence. La justice devra décider le 18 juin prochain de la libération, ou pas, de l'homme actuellement en détention provisoire pour homicide par conjoint depuis juin 2021.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.