Disparition de Delphine Jubillar : un médium qui a travaillé sur l'affaire Maddie McCann fait une énorme révélation !

Depuis dix-sept mois, la disparition de l'infirmière du Tarn Delphine Jubillar reste un mystère. En parallèle du travail intense que fournissent la justice et les forces de l'ordre depuis que la mère d'Elyah (3 ans) et Louis (7 ans) n'a plus donné de signe de vie, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, d'autres tentent d'apporter des réponses. Un médium s'inscrit dans cette démarche, lui qui a travaillé sur une autre affaire très médiatisée, celle de la Britannique Maddie McCann, disparue depuis quinze ans.

La Dépêche rapporte les informations que le célèbre voyant allemand Michael Schneider clame avoir : le corps de la mère de famille est situé dans une zone boisée, non loin de Cagnac-les-Mines, "entre le cimetière et le chemin de Saint-Quentin". Une piste que les gendarmes doivent encore vérifier. Evidemment, la justice rappelle que ce genre d'interprétation ne représente pas de preuves fiables, mais en l'attente d'éléments plus crédibles, on imagine que les portes restent ouvertes.

Dans le cas Maddie McCann, ce voyant avait donné les coordonnées exactes du lieu où se trouve le corps de l'enfant aux autorités, toujours à la recherche de celle qui s'est volatilisée durant des vacances en famille le 3 mai 2007. Le procureur allemand Hans Christian Wolters lui accorde le bénéfice du doute. Auprès du Sunday People, il aurait confié que ses officiers se sont déjà fiés à des médiums et clairvoyants pour parvenir à élucider certaines affaires...

Pour l'affaire Jubillar, les autorités tardent à obtenir une trace du corps de Delphine Jubillar et en trouver pourrait permettre de faire un bond de géant dans ce cas où le mari de la victime clame son innocence depuis sa cellule où il est en détention provisoire pour homicide par conjoint. Dernière personne à avoir vu en vie la jeune femme, il était en procédure de divorce avec elle et, d'après son ancien codétenu, il aurait "pété un câble" en la voyant ce soir-là envoyer des messages à son amant, un homme avec qui elle espérait refaire sa vie.

Une autre voyante avait été mise en lumière dans l'affaire Jubillar : Emma.medium. Sur son compte Tiktok, elle avait révélé à ses abonnés les endroits où pourrait être enterrée Delphine Jubillar. Des révélations qui ont fait l'effet d'une bombe et qu'elle a dû nuancer face à l'ampleur qu'elles avaient prises. "Je n'ai pas certifié connaître l'endroit exact" a-t-elle rappelé, précisant que "ça pourrait en être d'autres". L'art divinatoire s'était fait aussi remarquer lors de cette enquête quand la mère du suspect numéro 1 s'était confiée au sein de la station de radio 100% voyance, faisant part de ses doutes sur son fils, avant de se rétracter.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.