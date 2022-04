Affaire Maddie McCann : 15 ans après sa disparition, un suspect enfin mis en examen !

Bientôt le fin mot de l'histoire ? Les parents de Madeleine McCann, dite Maddie, attendent sans doute désespérément de savoir ce qu'il est arrivé à leur petite fille, disparue au Portugal alors qu'ils étaient en vacances en famille. Un homme est désormais au centre de toutes les attentions. Une mise en examen a même été prononcée.

Mercredi 20 avril 2022, un suspect lié à cette affaire a été mis en examen en Allemagne à la demande de la justice portugaise, dans le cadre de l'enquête portant sur la disparition de la fillette britannique Madeleine McCann, a annoncé jeudi soir le parquet de Portimao. Le ministère public n'a pas confirmé l'identité du suspect mais tout porte à croire qu'il s'agit de Christian Brueckner. En effet, les autorités allemandes affirment depuis 2020 avoir des preuves du meurtre de la petite Maddie, identifiant cet homme, un pédophile multirécidiviste allemand, comme étant le principal suspect. Cet homme purge actuellement une peine de prison pour le viol d'une Américaine de 72 ans en 2005 dans le sud du Portugal. Auparavant, il avait déjà été incarcéré dans une prison de Kiel, en Allemagne, cette fois dans une affaire de drogues.

Le procureur en charge de ce dossier, Hans Christian Wolters, avait confié il y presque deux ans à Braunschweig Zeitung qu'il n'était pas certain que le suspect puisse être mis en examen. "L'enquête pourrait ne pas mener à une inculpation pour le meurtre de Madeleine McCann. Tout pourrait tomber à l'eau si on échoue à trouver la preuve manquante", a-t-il fait savoir. Cela semble finalement chose faite ! Après quatorze mois d'investigations controversées, marquées notamment par la mise en examen des parents Gerry et Kate McCann, avant qu'ils ne soient blanchis, la police portugaise a classé l'affaire en 2008 avant de rouvrir le dossier cinq ans plus tard. "Le dossier avait été rouvert après l'apparition de nouveaux éléments", a expliqué à l'AFP un porte-parole du ministère public, précisant que depuis l'enquête se poursuivait "avec la coopération des autorités anglaises et allemandes".

Pour rappel, Madeleine McCann, a disparu le 3 mai 2007 peu avant son quatrième anniversaire à Praia da Luz, une station balnéaire du sud du Portugal, où elle se trouvait en vacances avec ses parents et un groupe d'amis. Le corps de la jeune fille, qui aurait été violée et tuée, n'a pas été retrouvé.