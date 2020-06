Disparition de Maddie McCann : le suspect entendu en 2013, les parents agacés

Treize ans après la disparition de Madeleine, dite Maddie McCann, l'enquête s'est brusquement accélérée au début du mois de juin 2020 après les révélations de la police concernant un suspect potentiel : Christian Brueckner. Les parents de la jeune Anglaise, dont le corps n'a jamais été retrouvé, ont brisé leur silence pour taper du poing sur la table.

Dans un communiqué, les parents de Maddie ont démenti avoir reçu une lettre des autorités allemandes les informant de la mort de leur fille. Une affirmation "fausse" selon eux, lesquels ont ajouté que "des histoires sans fondement" rapportées un peu partout ont "causé une inutile anxiété aux amis et proches tout en venant bouleverser [leur] vies". Par le passé, Gerry et Kate McCann avaient été mis en examen puis totalement blanchis. La disparition de leur fille, survenue en mai 2007 dans le Sud du Portugal lors de vacances en famille, avait touché le monde entier. L'ancien pape Benoit XVI avait même reçu le couple.

La mort supposée de Maddie a été rapportée par le procureur en charge du dossier, Hans Christian Wolters, qui a donné son avis personnel en se basant sur les recherches des enquêteurs, qui soupçonnent donc Christian Brueckner d'être derrière sa disparition :un Allemand de 43 ans, pédophile multirécidiviste actuellement emprisonné dans le cadre d'une autre affaire. Un homme qui a longtemps travaillé vers la petite station balnéaire de Praia da Luz où séjournait la famille et qui aurait kidnappé, violé et tué l'enfant... Toutefois, ce dernier refuse pour l'heure de parler. "Comme nous l'avons dit plusieurs fois dans le passé, nous ne commenterons pas les investigations, c'est le travail des autorités et nous continuerons de les soutenir s'ils ont la moindre question", ont ajouté les parents de Maddie.

Un procureur trop mystérieux et une police allemande... déjà au courant ?

Le procureur Hans Christian Wolters n'a pas encore communiqué la moindre preuve à Scotland Yard ni à la police portugaise. "Nous avons été très clairs en disant que nous enquêtons sur un meurtre et nous en avons la preuve", a-t-il déclaré au Mail Online, enfonçant le clou quant à la mort de Maddie. L'avocat portugais des McCann, maître Rogerio Alves, a invité le procureur à prendre contact avec eux et à leur dévoiler ce qu'il sait... Ce dernier a répliqué en affirmant qu'il veut être certain de pouvoir coincer le suspect avec des preuves irréfutables avant de les informer de l'avancée de l'enquête pour ne pas leur donner de faux espoirs.

Malgré cette relance spectaculaire de l'enquête, la police allemande est sous le feu des critiques depuis que le journal Der Spiegel a révélé que Christian Brueckner était déjà dans leur collimateur en 2013 ! La police avait déjà eu des contacts avec ce dernier, car un de ses anciens collègues avait transmis des informations aux enquêteurs lorsque la petite Maddie avait disparu. Compte-tenu de ce témoignage, la police de Brunswick (nord-ouest) l'avait immédiatement convoqué pour l'entendre en tant que témoin. Dans ce courrier officiel adressé au suspect le 4 novembre 2013, que Der Spiegel assure avoir lu, la police disait clairement au suspect qu'elle voulait l'entendre sur l'affaire Maddie, laissant au suspect suffisamment de temps pour détruire d'éventuelles preuves. "Cela n'aurait pas dû se passer ainsi et ne correspond en aucun cas à la procédure usuelle dans un cas aussi délicat", déplore un policier dans Der Spiegel.