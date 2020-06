Disparition de Maddie McCann : le pédophile suspecté, isolé, refuse de parler...

Gerry et Kate McCann, les parents de Madeleine dite Maddie McCann, auront-ils un jour le droit de connaître la vérité sur la disparition de leur fille, survenue en mai 2007 lors de vacances familiales dans le Sud du Portugal ? Alors que l'enquête a repris avec la piste d'un suspect en Allemagne, l'homme en question refuse de parler...

Depuis le début du mois de juin 2020, l'affaire entourant la disparition de la petite Britannique Maddie McCann a pris une nouvelle tournure avec les révélations de la police allemande concernant un suspect potentiel : Christian Brueckner. Un Allemand de 43 ans, pédophile multirécidiviste actuellement incarcéré à Kiel dans le Nord de l'Allemagne pour une autre affaire, qui travaillait dans la station balnéaire de Praia da Luz au moment où Maddie et sa famille y séjournaient. Il vivait tour à tour dans un van ou dans des appartements loués pour quelques jours, et ce depuis des années, gagnant sa vie en tant qu'homme à tout faire. Cet individu, dont le portrait a été révélé dans l'espoir de susciter chez d'anciens vacanciers des souvenirs ou des informations qui pourraient être utiles, aurait confié dans une conversation en ligne avec un autre pédophile avoir voulu s'en prendre à une jeune enfant.

Le procureur en charge du dossier, Hans Christian Wolters, a ainsi révélé que la fillette qui aurait dû fêter son 4e anniversaire quelques jours seulement après sa disparition aurait sans doute été kidnappée, violée et tuée... Son corps n'a malheureusement jamais été retrouvé, rendant le travail de deuil encore plus difficile pour ses parents ; des parents un temps mis en examen avant d'être blanchis et qui avaient été reçus par l'ancien pape Benoît XVI. Alors que l'enquête s'accélère, ils doivent faire face au mutisme du suspect. "Christian B. ne donne pas d'indications pour le moment sur cette affaire et nous vous demandons de comprendre que nous non plus, en tant que ses défenseurs, n'en donnerons pas", a expliqué un de ses avocats, Friedrich Fülscher, à une chaîne allemande.

Du fait de l'écho mondial qu'ont eu les révélations le concernant, Christian Brueckner a dû, pour des raisons de sécurité, être placé dans une cellule à l'isolement, a par ailleurs indiqué le ministre régional de la Justice du Schleswig-Holstein, Claus Christian Claussen, selon l'AFP. Le suspect ne peut plus sortir de sa cellule qu'accompagné de gardiens et en dehors des moments de sortie des autres détenus, de manière à éviter des agressions de ses codétenus, a-t-il précisé lors d'une audition devant une commission du Parlement régional.

La justice allemande a également indiqué qu'elle étudiait un éventuel parallèle entre la disparition d'une fillette il y a cinq ans dans le pays et celle de Maddie...