Disparition de Maddie McCann : un nouveau suspect, pédophile multirécidiviste

C'est une affaire qui s'étend aux quatre coins de l'Europe et dure depuis déjà treize longues années. Une éternité pour les parents de la petite Madeleine dit Maddie McCann, disparue au Portugal en 2007 lors de vacances en famille. Une nouvelle piste vient redonner l'espoir à ses proches désespérés de savoir ce qu'il s'est passé...

En effet, comme le rapporte l'AFP, la police fédérale allemande a publié un communiqué mercredi 3 juin 2020 dans le cadre de cette affaire. Les enquêteurs se penchent actuellement sur le cas d'un homme, un pédophile multirécidiviste, incarcéré dans une prison allemande. Cet Allemand de 43 ans, dont le nom n'a pas été divulgué, purge actuellement une longue peine de prison "pour une autre affaire", a indiqué la police. Le suspect serait un "délinquant sexuel déjà condamné à plusieurs reprises", notamment pour avoir abusé sexuellement de plusieurs enfants, a précisé la police. Le suspect est un homme blanc, qui mesure 1,80 mètre et portait les cheveux blonds et courts à l'époque.

Les enquêteurs allemands ont précisé que le suspect aurait vécu régulièrement en Algarve entre 1995 et 2007, notamment pendant plusieurs années dans une maison située entre Lagos et Praia da Luz. Il aurait travaillé dans la région, notamment dans la restauration. D'autres preuves suggèrent qu'il gagnait également sa vie en "commettant des délits, notamment des cambriolages dans des complexes hôteliers et des appartements de vacances". Un appel à témoin a été lancé concernant deux véhicules que le suspect aurait utilisés : une Jaguar XJR 6 de couleur sombre qui portait une plaque allemande immatriculée à Augsbourg(en Bavière) et un van Volkswagen T3 Westfalia blanc et jaune avec une plaque portugaise.

Pour rappel, Madeleine McCann avait mystérieusement disparu de sa chambre le 3 mai 2007, peu avant son quatrième anniversaire, alors qu'elle séjournait en famille dans la petite station balnéaire de Praia da Luz, dans le Sud du Portugal. La police portugaise ainsi que Scotland Yard au Royaume-Uni - pays d'origine de la famille - n'avaient pas réussi à remonter le fil de sa disparition. La police portugaise avait classé l'affaire en 2008 avant de rouvrir le dossier cinq ans plus tard alors que la police britannique a ouvert une enquête toujours en cours depuis 2013.

Au cours des investigations, les parents de la fillette, Gerry et Kate McCann, avaient été mis en examen avant d'être blanchis. Ils avaient été écoutés et soutenus par l'ancien pape Benoît XVI lors d'une visite au Vatican en 2007. Une étape italienne alors que les parents de Maddie s'étaient donné comme mission de se rendre dans les pays où les populations sont les plus nombreuses à séjourner dans la région de l'Algarve au Portugal, afin de médiatiser la disparition de leur fille et récolter des informations ou des témoignages. Ils avaient également fait escale en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. En vain...

"Tout ce que nous avons toujours voulu, c'est la retrouver, découvrir la vérité et traduire les responsables en justice. Nous ne renoncerons jamais à l'espoir de retrouver Madeleine vivante. Mais, quelle que soit l'issue, nous avons besoin de savoir, car nous devons trouver la paix", ont-ils déclaré.