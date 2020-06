Disparition de Maddie McCann : Christian Brueckner libéré ? Un ami l'accuse !

Une enquête du Portugal au Royaume-Uni en passant par l'Allemagne, des parents inculpés puis blanchis, un ancien pape ému, un suspect déjà entendu et actuellement incarcéré... L'affaire de la disparition de Maddie McCann est digne d'une série Netflix ! Depuis juin 2020, l'enquête a été relancée, car la police allemande a dans le viseur un pédophile multirécidiviste nommé Christian Brueckner, actuellement en prison pour une autre affaire. Problème : ce dernier pourrait bien sortir !

Libération anticipée ?

En mai 2007, Madeleine dite Maddie McCann disparaissait mystérieusement de l'appartement loué par ses parents dans la station balnéaire de Praia da Luz, dans le Sud du Portugal. Le corps de la fillette, qui allait fêter ses 4 ans, n'a malheureusement jamais été retrouvé... Mais, coup de théâtre, en juin 2020, la police allemande dit avoir récolté des témoignages - 400 appels reçus sont analysés - et recueilli des preuves contre un Allemand de 43 ans, Christian Brueckner, actuellement incarcéré dans une prison de Kiel. L'homme, qui a travaillé pendant des années comme homme à tout faire dans la même zone touristique où logeaient Gerry et Kate McCann avec leur fille Maddie, purge une peine dans une affaire de trafic de drogues. Son incarcération avait toutefois d'abord été présentée par la presse étrangère comme liée à une affaire de crime sexuel.

Comme l'a rapporté le tribunal d'État de la ville de Braunschweig, le 22 juin, une demande de libération anticipée a été déposée par le suspect et ses avocats. Une décision qui est désormais entre les mains de la Cour fédérale de justice allemande, la plus haute juridiction du pays. Christian Brueckner a déjà effectué les deux tiers de sa peine. Si sa demande est acceptée, il pourrait ainsi quitter librement le pays et échapper à la police qui ne l'a pas encore officiellement inculpé pour la disparition de Maddie McCann. D'ailleurs, le procureur en charge de ce dossier, Hans Christian Wolters, a confié à Braunschweig Zeitung qu'il n'était pas certain que le suspect puisse prochainement être mis en examen. "L'enquête pourrait ne pas mener à une inculpation pour le meurtre de Madeleine McCann. Tout pourrait tomber à l'eau si on échoue à trouver la preuve manquante", a-t-il fait savoir. Dans le même temps, il martèle toutefois que tout indique que le suspect a kidnappé, violé et tué la fillette...

Mis en cause par un ami et colocataire

Christian Brueckner reste malgré tout dans de sales draps, car le Portugal a déposé une demande d'extradition contre lui - pour l'heure non acceptée par l'Allemagne - dans le cadre d'une affaire de viol sur une touriste américaine de 72 ans, en vacances dans le pays il y a quelques années. En outre, un ancien ami à lui, Michael Tatschl, s'est exprimé dans la presse anglaise concernant cette affaire. Ils ont vécu en colocation dans une ferme délabrée au Portugal et ont purgé une peine commune de quelques mois de prison pour avoir volé des barils d'essence.

Cet Autrichien dit avoir été entendu par la police en 2019 dans le cadre de recherches sur Christian Brueckner. "Je leur ai dit que je savais pourquoi ils étaient là. J'étais convaincu que c'était lui. Je sais qu'il l'a fait. Je vivais avec lui à l'époque. C'était mon meilleur ami et, pour moi, c'était un pervers, capable de bien plus qu'un simple kidnapping. Je l'ai raconté à la police. Christian est dérangé. Il était tout le temps sur le Dark Web. Je ne sais pas exactement ce qu'il y faisait, mais cela impliquait des drogues et de la pornographie. Il a évoqué plusieurs fois un trafic d'enfants au Maroc. (...) Je savais que c'était un pervers, mais pas un pédophile", a-t-il relaté.