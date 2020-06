Mort de Maddie McCann : maillots d'enfants et images pédophiles chez le suspect

Bientôt la fin d'un mystère long de treize années ? En mai 2007, Madeleine dite Maddie McCann disparaissait subitement de la résidence où elle séjournait en vacances en famille, au Portugal. Depuis, ses parents avaient gardé espoir de la retrouver. Mais, depuis juin 2020, la police allemande affirme que la fillette de 3 ans est morte. Un suspect est dans le collimateur : Christian Brueckner. Pour l'heure, il nie... mais la justice dit détenir des preuves.

Selon le parquet de Brunswick, en Allemagne, qui mène une enquête en parallèle de la justice portugaise et anglaise - la petite Maddie étant britannique -, tout converge vers Christian Brueckner. Cet Allemand de 43 ans, pédophile multirécidiviste, est actuellement emprisonné à Kiel, dans le Nord de l'Allemagne, pour une autre affaire. Il est aussi dans le collimateur du Portugal, qui demande son extradition dans le cadre d'une affaire de viol sur une femme de 72 ans... Il a été placé en isolement pour éviter qu'il ne se suicide ou ne soit agressé par d'autres détenus. Selon son avocat Friedrich Fülscher cité dans les médias, l'homme réfute toute implication dans la disparition de Maddie et refuse de parler.

Selon des médias dont le Der Spiegel, les enquêteurs ont découvert dans un camping-car du suspect des maillots de bain pour enfants. Ils auraient aussi mis la main sur des clés USB contenant des milliers d'images pédophiles, dont certaines le mettant lui-même en scène. La police allemande est mise en cause dans l'enquête sur la disparition de Maddie McCann pour avoir informé le suspect dès 2013 qu'elle le soupçonnait, ce qui pourrait lui avoir laissé la possibilité de détruire des preuves éventuelles ! Il aurait kidnappé, violé et tué la fillette...

Les enquêteurs ont ainsi acquis la certitude que Madeleine McCann, qui allait fêter son 4e anniversaire au moment de sa disparition à Praia da Luz, en 2007, est morte. "Ce sont des preuves ou des faits concrets dont nous disposons, et non de simples indications" qui appuient cette conviction, a déclaré à l'AFP un porte-parole du parquet. Il ne s'agit toutefois pas de "preuves médico-légales" au sens où par exemple des restes du corps auraient été trouvés, selon le parquet. "Je ne peux pas, pour l'instant, vous révéler les informations exactes dont nous disposons et qui indiquent que notre suspect a tué Madeleine", a ajouté ce porte-parole, précisant que les autorités allemandes avaient écrit aux parents de la fillette. Une polémique a récemment éclaté après les déclarations du procureur Hans Christian Wolters, selon lesquelles Maddie serait morte. De quoi agacer les parents de la fillette, Gerry et Kate McCann.