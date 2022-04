Cédric Jubillar en prison : son comportement pointé du doigt !

La personnalité de Cédric Jubillar est scrutée par les enquêteurs et la justice, mais également par le journaliste du Parisien-Aujourd'hui en France Ronan Folgoas. Dans son livre Le Mystère Jubillar - Enquête au coeur d'une disparition (éditions StudioFact), le reporter du service Police-Justice a voulu en savoir plus sur ce cas et le rôle du mari de la disparue, Delphine. Sans vouloir accabler, il présente dans son ouvrage des éclairages très intéressants, à l'heure où aucune trace de la victime n'a été retrouvée depuis le 16 décembre 2020, malgré des fouilles de grandes envergures et de nombreuses analyses. Ainsi, on en apprend plus sur le comportement controversé du mari de l'infirmière du Tarn, père de leurs deux enfants et en détention provisoire depuis juin 2021 pour homicide par conjoint.

Les proches de Delphine Jubillar ont souvent pointé du doigt le comportement agressif et déplacé de Cédric Jubillar envers sa femme, avec laquelle il était en procédure de divorce. A ceci s'ajoute les observations des voisins de cellule du peintre-plaquiste de 34 ans, enfermé dans l'établissement de Toulouse-Seysses. "À grands cris, il invite même ses voisins à zapper pour regarder telle ou telle émission, sur BFM TV, NRJ 12 ou TF1. Cette notoriété nationale est loin de lui déplaire. Elle lui permet de se singulariser et d'exister dans le huis clos de la prison", écrit Ronan Folgoas.

En effet, un prisonnier avait confié à des gendarmes selon l'auteur et journaliste l'égocentrisme du coupable idéal : "Jubillar se prend vraiment pour une star, c'est quelqu'un de très narcissique. En prison, on parle fort et de tout : de la vie d'avant, des femmes et des enfants quand il y en a (...) Cédric, pour sa part, parle surtout de lui, et cela peut devenir lassant."

Une attitude qui expliquerait ses confidences déroutantes à un voisin de cellule, Marco, qui avait clamé ensuite aux autorités avoir obtenu des éléments capitaux sur la disparition de Delphine Jubillar. Les enquêteurs ont ainsi fouillé en suivant les indications de l'ex-codétenu, en vain. Sa compagne Séverine avait d'ailleurs prévenu le fameux Marco que Cédric s'était joué de lui. Une façon de brouiller les pistes et de semer le trouble les autorités, comportement récurrent de l'artisan. Aujourd'hui, il est plus que jamais dans le viseur avec les témoignages de membres de la famille de Delphine née Aussaguel. Sa jalousie est présentée comme un mobile solide par leur avocat.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.