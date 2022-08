Affaire Jubillar : Cette soirée très tendue entre Cédric et Delphine révélée...

Par Samya Yakoubaly Rédactrice Cinéphile, elle adore regarder des bande-annonces et des moments historiques à la télévision. Le prochain James Bond ou le discours d’investiture de Barack Obama lui donnent les mêmes frissons.

Avant de disparaître subitement, Delphine Jubillar s'était transformée physiquement et mentalement. L'infirmière si discrète avait gagné en assurance et ne se laissait plus autant faire devant son époux souvent agressif et caractériel. Une attitude que son amie avait notée et qui, au regard des faits, prend de l'importance.

Particulièrement appréciée par son entourage, Delphine Jubillar ne cesse d'être couverte d'éloges par tous ses proches, que ce soit sa famille - elle a perdu ses parents mais a des soeur et frères, ainsi qu'une cousine dont elle est particulièrement proche, tout comme son oncle et sa tante. Tous la décrivent comme une mère très aimante, ou encore une collègue dévouée. Cependant, l'une de ses plus proches amies connaissait bien également le mari de la disparue, Cédric. Ce qui lui permet d'être particulièrement au fait du couple qu'ils formaient, jusqu'au dernier moment avant la nuit fatidique de décembre 2020. Dans son interview avec Le Parisien, elle a notamment relevé le changement de comportement de sa grande copine face à son époux controversé, actuellement incarcéré de façon temporaire à la maison d'arrêt de Seysses pour homicide par conjoint. Dans son entretien avec le quotidien, Anne apporte ses éclairages sur la relation entre Delphine et Cédric, des informations capitales bien que subjectives, puisqu'elles permettent de mieux appréhender l'homme qui est considéré comme le suspect numéro 1. De nature discrète voire effacée, surtout avec son mari provocateur, l'infirmière tarnaise avait toutefois pris de l'assurance les mois qui précèdent sa disparition. Ainsi, Anne raconte une soirée "particulièrement tendue" pour mari et femme, où Delphine n'a pas voulu "s'écraser" comme elle aurait pu le faire dans le passé. "Elle avait vraiment changé et osait s'affirmer. Je me souviens d'une soirée particulièrement tendue chez eux vers début septembre. Ils n'arrêtaient pas de se disputer pour le choix de la musique. Ils n'étaient jamais d'accord, mais Delphine, contrairement à ses habitudes, ne lâchait rien. Elle remettait aussi en place Cédric lorsqu'il se lançait dans des tirades sur les travaux qu'il était en train de mener dans la maison", explique au Parisien celle qui a été l'une des dernières à avoir vue vivante Delphine née Aussaguel. A partir de l'été 2020, Delphine Jubillar semblait vouloir mettre un terme à sa vie de "Bidochon", souhaitant ne plus subir sa vie de couple. Elle s'est transformée aussi physiquement, s'apprêtant plus. Des changements qui correspondent aussi à sa rencontre avec un autre homme, le confident de Montauban. Ce prof de piano n'était pas une liaison passagère mais une belle histoire que tous deux commençaient à écrire, prévoyant même de s'installer après les fêtes de fin d'année. Mais celles-ci n'auront jamais lieu pour la jeune femme de 33 ans. Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.