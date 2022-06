Disparition de Delphine Jubillar : Comment sont morts les deux parents de l'infirmière ?

La thèse selon laquelle Delphine Jubillar - disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 - aurait volontairement disparu en abandonnant ses deux enfants Louis et Elyah serait strictement impossible selon les meilleures amies de l'infirmière du Tarn. Orpheline, Delphine née Aussaguel savait mieux que personne la douleur ressentie lors de la perte d'un parent et n'aurait jamais souhaité faire vivre cela à ses enfants.

Issue d'une fratrie de quatre enfants, elle a vécu très tôt le divorce de ses parents. Par la suite à seulement 12 ans, la jeune femme perdait brutalement son père Yves qui exerçait le métier de mécanicien et qui souffrait d'alcoolisme comme elle l'avait confié à son amant selon Le Nouveau Détective. À son confident qui habitait Montauban, elle s'était d'ailleurs livrée sur son "enfance sans joie".

Quelques années plus tard, alors qu'elle venait de mettre au monde son premier enfant Louis en 2014, Delphine doit faire face à l'état de santé très préoccupant de sa mère Marie-Thérèse qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle meurt le 7 octobre 2016. Sa maman était âgée de 60 ans. Interviewés par Le Parisien, les amis de l'infirmière ont raconté : "Delphine a vécu de très près la maladie de sa maman. Elle s'est montrée très présente et lui a tenu la main jusqu'au dernier souffle".

Triste de ne pas pouvoir présenter sa fille Elyah à sa maman, elle avait également posté un hommage à celle-ci en 2019 sur Facebook : "Trois ans aujourd'hui... La douleur est toujours là, tu me manques. J'aurais tant aimé te présenter ta petite fille... Je t'aime", avait-elle écrit avec plusieurs emojis qui pleurent.

Louis et Elyah Jubillar sont désormais placés chez la soeur de l'infirmière disparue, Stéphanie en tant que "tiers de confiance", sur décision de la juge des enfants, comme l'avait dévoilé Le Parisien en juin 2021, lors de la mise en examen et de l'incarcération de leur papa Cédric Jubillar. Cette décision est valable pour un an, renouvelable.

La juge des enfants a également estimé qu'il était dans l'intérêt des enfants de Delphine Jubillar de voir leur grand-mère paternelle, qui dispose d'un droit d'hébergement le mardi soir et un week-end sur deux. Louis et Elyah peuvent également résider chez le frère de Delphine Jubillar un week-end par mois.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.