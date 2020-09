Céline Dion : Ce populaire chanteur français qui lui fait un appel du pied...

Un an après la parution de son dernier disque intitulé Courage, écoulé à un peu de plus 600 000 exemplaires, la chanteuse Céline Dion se laisserait-elle tenter à retourner en studio pour enchaîner avec un disque en français ? Si tel était le cas, elle pourrait bien partager le micro avec... Julien Doré.

En pleine promotion de son nouvel album Aimée, Julien Doré a fait une halte ce mercredi 30 septembre sur M Radio pour participer à l'émission M Radio Réveil de Vincent Cerutti et Tiffany. Le chanteur de 39 ans a notamment évoqué les artistes avec lesquels il aimerait collaborer. Parmi ses confrères, il serait partant pour faire un duo avec Dinos, chez ses consoeurs, mais il vise aussi et surtout le haut du panier. "Ça peut aussi aller vers quelqu'un comme Céline Dion, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien chanter un jour. Je ne sais pas du tout si elle connaît ma petite existence. Mais en tout cas, ça fait partie des artistes avec qui j'aimerais chanter", a déclaré Julien Doré.

Julien Doré, conscient que la chanteuse québécoise de 52 ans ne peut pas connaître tous les artistes francophones, a ajouté : "Je ne sais même pas si elle connaît ma personne, en tout cas je l'embrasse et ce serait un plaisir !" Alors que Vincent Cerutti lançait un appel à l'antenne à Céline Dion, Julien Doré a préféré calmer ses ardeurs. "Ne t'engage pas trop non plus, tu as tendance à t'emballer, je pense qu'on n'est pas certain de l'issue de la proposition... On en reparle en 2028 quand ce sera pas fait", a-t-il plaisanté.

Julien Doré n'a jamais caché son goût les chanteuses pop ou de variété. Lorsqu'il était candidat de l'émission Nouvelle Star il s'était ainsi parfaitement illustré en reprenant à sa sauce Like a Virgin de Madonna, Moi... Lolita d'Alizée, Mourir sur scène de Dalida ou encore Baby One More Time de Britney Spears... Le chanteur a toutes ses chances de pouvoir un jour entrer en studio avec Céline Dion puisque, ces dernières années, elle a fait appel à de nouveaux collaborateurs. Sur son dernier disque en français, Encore un soir, elle avait ainsi recruté Vianney, Zaho ou Grand Corps Malade pour la musique ou les textes, mais rien n'empêche la diva de se laisser tenter par un petit duo...