Céline Dion obsédée par le chiffre 5 : l'incroyable histoire de son porte-bonheur !

A 53 ans, Céline Dion peut se vanter d'être une des plus grandes stars du monde, elle qui chante depuis l'enfance et a multiplié les tubes, les concerts et les récompenses. Dans les années 1980, elle s'était notamment illustrée en remportant le Festival Yamaha, au Japon. C'est depuis cet évènement qu'elle a fait du chiffre 5 son porte-bonheur...

C'est en effet ce que raconte son biographe officiel Georges-Hébert Germain dans un livre consacré à la star, sobrement intitulé Céline. En 1982, la chanteuse est sélectionnée pour représenter la France lors de concours mondial de chant et, lors des éliminatoires, le chiffre apparait pour la première fois. "Pour déterminer l'ordre des prestations, chaque concurrent pigeait un numéro. Céline a tiré le cinq, qui se prononce 'go' en japonais (...) Elle fut parmi les dix concurrents retenus pour la grande finale au Budokan Hall de Tokyo, un grand amphithéâtre pouvant contenir douze mille personnes (...) Encore une fois, Céline a tiré le numéro cinq, le 'go'. Cette fois cependant, plus près du but, elle était nerveuse et tendue", écrit le romancier.

Céline Dion, qui interprétait alors le titre Tellement j'ai d'amour pour toi, attendait son tour au pied de l'escalier menant à la scène, vêtue d'une robe blanche confectionnée par sa mère Thérèse. Et, pour la troisième fois, le 5 fait alors son apparition... "Elle a aperçu une pièce de monnaie, qu'elle a ramassée. Voyant qu'elle était marquée d'un cinq, elle a décidé de la garder, pour la chance. Sa robe n'ayant pas de poche, elle l'a glissée dans son soulier juste avant de monter l'escalier (...) elle a senti glisser sous l'arche de son pied droit sa pièce de cinq yens, sa chance", ajoute-t-il. Et de la chance - mais aussi du talent évidemment - Céline Dion en a eu en récoltant ainsi deux prix lors du concert : le grand prix de Tokyo et le prix spécial de l'orchestre. De quoi faire la joie de son manager, René Angélil.

