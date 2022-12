Céline Dion touchée par la même maladie rare qu'une autre star de la chanson ? Toublantes révélations !

L'Europe se lamente en voyant que Céline Dion reporte sa tournée de mois en mois, d'année en année. Initialement, le Courage Tour devait faire trembler les décibels, en nos contrées, en 2020, puis en 2022. Voilà qu'à cause de graves problèmes de santé, la chanteuse a dû, à nouveau, revoir son agenda. En larmes, la Canadienne de 54 ans a avoué qu'elle devait mettre sa carrière entre parenthèses pour une durée indéterminée à cause d'un mal terrible : un trouble neurologique rare et mal connu qui touche une personne sur un million, baptisé le syndrome de l'homme raide.

Ce syndrome est terrible puisqu'il est caractérisé par une rigidité progressive et fluctuante ainsi que par des spasmes musculaires douloureux, qui surviennent au hasard ou peuvent être déclenchés par le bruit ou le contact physique. Le trouble, d'une cruelle rareté, peut conduire à une altération de la mobilité et provoque souvent un état dépressif chez ses victimes. Heureusement, Céline Dion est très bien entourée - bien que son aîné, René-Charles, lui cause du soucis - et elle a reçu des milliers de vagues de soutien. Parmi ceux qui ont choisi de lui rendre hommage, on retrouve notamment sa compatriote Fabienne Thibeault, connue pour avoir incarné la serveuse automate dans l'opéra rock de Luc Plamondon, Starmania, version originelle de 1979.

Elle et moi sommes parentes

"Je pleure, écrit Fabienne Thibeault. Ce sont des maladies que nous devons à nos ancêtres normands. Elle et moi sommes parentes. Je connais cela dans ma région. Petite chérie, courage à elle." Enigmatique, ce message pourrait bien signifier qu'elle fait, elle aussi, partie des très rares victimes du syndrome de l'homme raide. Mais Céline Dion n'en pipait pas mot lorsqu'elle a dû prendre la parole, sur les réseaux sociaux, pour évoquer son état de santé. "J'ai à mes côtés une excellente équipe de médecins qui me traitent pour que j'aille mieux, rassurait-elle. Et ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l'espoir de continuer." On souhaite, à Céline Dion, un prompt rétablissement...