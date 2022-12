Céline Dion malade : René-Charles en perdition ? Grosse inquiétude autour de son fils...

La fin de l'année n'a pas fait de cadeaux à Céline Dion. La chanteuse de 54 ans a conclu 2022 en annonçant l'annulation de plusieurs concerts, empêchant ainsi son grand retour sur scène après une absence prolongée. Une situation tendue et difficile à accepter que la diva doit combiner avec les comportements pas toujours sympathiques de son aîné René-Charles. Le jeune homme de 21 ans, toujours proche de sa mère, semble s'en éloigner au fil du temps. Fusionnels, mère et fils passent de moins en moins de temps ensemble, René-Charles préférant profiter de son indépendance, passer du temps avec ses copains et flamber sa fortune.

Selon les informations du magazine Closer, René-Charles s'est fait happer dans la spirale infernale du jeu. Comme son regretté papa, il est devenu accro au poker et multiplie les paris en ligne qui mettent en danger son avenir, "une addiction qui ronge les sangs de Céline qui envisage de le faire interdire de casino" précise l'hebdomadaire. Ce n'est malheureusement pas la seule chose qui cause du souci à sa maman. Toujours selon Closer, René-Charles ne s'entoure pas des meilleures personnes d'après sa mère : "Il traîne avec des petites frappes du Nevada où il habite toujours après avoir quitté la maison de sa mère à Las Vegas." De quoi faire grandir les préoccupations de sa maman.

L'épreuve de plus pour Céline

Affaiblie, le teint fatigué et la mine sombre, Céline Dion suscitait les interrogations du côté de ses fans. Des questions qui ont finalement eu leurs réponses : "J'éprouve des problèmes de santé depuis très longtemps et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare dit en anglais Stiff person syndrome (syndrome de l'homme raide), qui atteint environ une personne sur un million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre."

Céline Dion a donc été contrainte d'annuler les concerts qu'elle avait prévus pour son grand retour, dont son passage aux Vieilles Charrues, où elle a été remplacée au pied levé par Robbie Williams ! Il faut dire que l'artiste, parrain controversé du grand retour de la Star Academy, a une actualité chargée avec la sortie d'un nouvel album. Espérons pour lui qu'il arrivera à faire oublier l'absence de l'une des plus grandes chanteuses de l'Histoire.