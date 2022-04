Céline Dion dévoile une photo inédite de René-Charles pour une triste raison

Le monde du hockey est en deuil. Légende de l'équipe des Canadiens de Montréal, Guy Lafleur est mort le 22 avril 2022 à 70 ans, a annoncé sa soeur sur Facebook. Il avait récemment lutté contre un cancer des poumons. Sur Instagram, la chanteuse Céline Dion a salué la mémoire de cette légende d'un sport que pratique son propre fils, René-Charles.

La diva québécoise, qui est récemment réapparue en vidéo lors d'un évènement en faveur des Ukrainiens après des mois de silence, a donc posté une photo inédite sur laquelle on peut voir Guy Lafleur prenant la pose avec René-Charles, tout sourire et heureux. Sur le cliché en question, tiré d'archives, le fils aîné de Céline Dion semble adolescent et n'a plus ses fameux cheveux longs. En légende, l'artiste écrit : "Une grande légende du sport nous a quittés... Un gentleman qui a inspiré et qui était une idole pour tant de personnes. J'offre mes plus sincères condoléances à la famille de Guy Lafleur, à ses proches ainsi qu'à tous ceux qui étaient fans du Démon blond. C'est un honneur que mon très cher fils RC ait eu le privilège de rencontrer M. Lafleur. Nous nous souviendrons toujours de ce moment qui a eu un impact énorme sur notre famille. - Céline xx..."