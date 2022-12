Diaporama : Céline Dion malade : René-Charles en perdition ? Grosse inquiétude autour de son fils...

1 / 17 Céline Dion malade : René-Charles en perdition ? Grosse inquiétude autour de son fils...

2 / 17 Céline Dion a annoncé le report une nouvelle fois de sa tournée européenne. " J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février ", a-t-elle expliqué, visiblement émue, dans une courte vidéo diffusée sur son compte Instagram. © Capture Instagram via Bestimage © BestImage, © Capture Instagram via Bestimage

Céline Dion et son fils René-Charles (avec une nouvelle coupe de cheveux) quittent l'hôtel Royal Monceau et se rendent chez Louis Vuitton sur les Champs-Elysées à Paris le 19 juillet 2017.

Céline Dion et son fils René Charles Angélil au press room de la soirée Billboard Music Awards à T-Mobile Arena à Las Vegas, le 22 mai 2016

Céline Dion et son fils René-Charles Angelil sortent de l'hôtel Royal Monceau à Paris le 7 juillet 2017.

6 / 17 Céline Dion assiste à la cérémonie en hommage à son mari René Angélil, intitulée "Celebration of Life" avec son fils aîné René-Charles au Caesars Palace de Las Vegas le 3 février 2016. La chanteuse y a clamé son profond amour pour René Angelil, l'homme qui lui a permis de faire une magnifique carrière dans la musique et le seul qu'elle ait jamais aimé. Près de 200 personnes ont assisté à un concert donné par un quatuor à cordes et de nombreux discours ont été prononcés par les proches de René Angelil. On a aussi pu compter sur André Angélil (frère de René), Anne-Marie Angélil et son frère Jean-Pierre Angélil (les enfants issus du deuxième mariage de René) et Patrick Angélil (le premier fils de René, de son premier mariage). En revanche, comme c'était à prévoir, les jumeaux Nelson et Eddy (5 ans) n'ont pas assisté à la cérémonie diffusée en streaming. © BestImage

Couverture du magazine "Closer" du vendredi 16 décembre 2022

René-Charles Angélil (fils de Céline Dion) quitte son hôtel (le Royal Monceau) et va faire du karting avec ses amis à Cergy-Pontoise le 6 juillet 2017. René-Charles et ses amis sont arrivés en retard et n'ont pu faire qu'une seule session sur le circuit des non initiés de 1000 mètres... Mais comme René-Charles n'est pas un débutant au vu de ses performances, le responsable du centre leur à donné l'autorisation de pratiquer une autre cession sur la piste réservée aux professionnels.

René-Charles Angélil (fils de C.Dion) - People au concert à l'AccorHotels Arena, Paris le 4 juillet 2017.

Céline Dion et son fils René-Charles Angélil - Sorties des obsèques nationales de René Angélil en la Basilique Notre-Dame de Montréal, le 22 janvier 2016.

Céline Dion quitte le salon funéraire Charles Rajotte à Repentigny où elle a rendu un dernier hommage à son frère Daniel le 23 janvier 2016. Le lendemain des funérailles nationales de son mari René Angelil, Céline Dion affronte de nouveau la douleur de la perte d'un proche. Son frère Daniel est décédé le 16 janvier 2016 à 59 ans des suites d'un cancer de la gorge, la langue et du cerveau. Il est parti, entouré de sa famille à l'hôpital de Montréal.

Céline Dion et son fils René-Charles Angélil - Intérieur des obsèques nationales de René Angélil en la Basilique Notre-Dame de Montréal, le 22 janvier 2016.

Celine Dion, Rene Angelil et leurs enfants, Rene-Charles et un de leurs jumeaux Eddy a la sortie de l'hotel George V a paris le 30 novembre 2012

Céline Dion, son fils René-Charles Angélil et son frère Michel Dion - La famille de René Angélil sort de la Basilique Notre-Dame de Montréal où tous les anonymes sont venus se recueillir en sa mémoire et présenter leurs condoléances à Céline Dion, la veille de ses funérailles, le 21 janvier 2016.