Céline Dion : Son fils René-Charles doté d'un haut potentiel intellectuel

Elles n'en parlent pas forcément tous les jours, mais certaines personnalités sont dotées d'une intelligence plus développée que la moyenne. Dans son dernier numéro, Gala dresse la liste de ces célébrités, citant Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jodie Foster et même René-Charles Angélil, célèbre fils aîné de Céline Dion.

Pour l'heure, aucun diagnostic formel du jeune adulte n'a été rendu public. Il est donc impossible d'affirmer avec certitude que René-Charles Angélil soit un surdoué doté d'un quotient intellectuel supérieur au commun des mortels. Cependant, en se basant sur des rumeurs évoquées par plusieurs médias lors de ses premières années d'existence, on peut sans doute parler d'une certaine précocité dans son développement.

René-Charles Angélil aurait ainsi commencé à jouer au golf à l'âge d'un an seulement. Dès 4 ans, on raconte que le fils de Céline savait déjà lire et compter, soit deux belles années d'avance sur les enfants de son âge, qui apprennent à lire au CP, dès 6 ans. Seul garçonnet dans un monde d'adulte, avec un père malade avant même sa conception, René-Charles Angélil a dû grandir plus vite que les enfants du même âge. La rumeur dit qu'il a très vite compris les règles du poker, qu'il se couchait tard et qu'il avait passé les premières années de sa vie avec un précepteur. Il n'aurait été scolarisé que vers l'âge de 7 ans.

Une maturité construire peut-être après le décès de son père, René Angelil, d'un cancer en 2016. René-Charles devait alors prendre le rôle de la figure paternelle pour ses frères Nelson et Eddy (10 ans). "Je vais m'assurer de leur transmettre ce que j'ai appris de toi", écrivait le jeune homme dans un hommage rendu à son père.