Céline Dion, larmes aux yeux, révèle la maladie dont elle souffre : douloureuse décision annoncée

Face à la maladie, une décision inéluctable

Une fois cette déclaration faite, Céline Dion détaille comment la maladie l'empêche de vivre sa vie normale d'antan. Elle a des difficultés pour marcher et ne peut plus utiliser ses cordes vocales pour chanter comme elle le souhaiterait. Ainsi, elle ne doit reporter sa tournée Courage en Europe en février 2023 : "Ça m'attriste énormément de devoir vous dire que je ne sais pas prête à recommencer la tournée en Europe en février." Faisant une pause dans sa déclaration durant laquelle on peut mesurer la gravité de sa situation, elle se veut malgré tout rassurante : "J'ai à mes côtés une excellente équipe de médecins qui me traitent pour que j'aille mieux. Et ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l'espoir de continuer."

Maman des jumeaux Nelson et Eddy (12 ans) et de René-Charles, bientôt 23 ans, la veuve de René Angélil, elle se donne au maximum, comme on peut l'imaginer, pour surmonter cette épreuve : "Aussi, je m'entraîne tous les jours avec mon thérapeute en médecine sportive pour regagner de la force et de l'endurance pour me permettre de performer de nouveau. Mais je dois admettre que c'est un combat continuel. (...) Pour vous retrouver, je n'ai pas d'autre choix que de me concentrer sur ma santé. " Elle achève son discours avec des mots plein de tendresse pour ses fans. Une allocution solennelle pour mettre fin aux nombreuses spéculations mais qui provoque une vague d'émoi.