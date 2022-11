Céline Dion malade... ou anorexique ? "Rien à voir", ses proches scandalisés brisent le silence sur son état

Absente depuis plusieurs mois désormais, Céline Dion, on le sait, souffre de graves problèmes de santé, notamment des spasmes musculaires qui semblaient lui faire affreusement mal et l'empêcher de finir toutes les dates de sa tournée. Cependant, ces derniers jours sont plein d'espoirs pour les fans de la chanteuse québécoise : celle-ci irait mieux et aurait même participé à un nouveau projet en enregistrant une chanson pour une comédie romantique, dans laquelle elle joue son propre rôle.

De quoi relancer les nombreuses rumeurs qui entourent sa santé : certains, notamment, pensent que la chanteuse souffrait en réalité d'anorexie cachée. Une théorie totalement réfutée par ses plus proches. "Rien à voir avec de l'anorexie" auraient-ils d'ailleurs pesté récemment dans les journaux, contrariés de voir les nombreuses photos de paparazzi qui la montraient effectivement très, voir trop, mince depuis un an.

En réalité, selon eux rien de tout cela : ses spasmes occasionneraient seulement de lourds problèmes digestifs, l'empêchant de se nourrir comme elle le voudrait, expliquant sa grosse perte de poids. Et si la star semble désormais sur le chemin de la guérison, ses fans vont devoir être encore un peu patients avant de la voir en Europe : en effet, comme elle l'avait expliqué dans une vidéo il y a plusieurs mois déjà, au printemps dernier, la guérison est très longue. "Elle est sur le bon chemin, elle est en train de se remettre", assurent des proches.

"Mes médecins me suivent et je reçois des traitements, mais j'ai toujours des spasmes musculaires", avait-elle expliqué dans cette unique prise de parole sur les réseaux sociaux, avant de prévenir : "La récupération prend beaucoup plus de temps que je ne le pensais et je me dois d'être en pleine forme, en pleine santé, pour que je puisse donner 100% de moi-même sur la scène".

Espérons que la chanteuse finisse par se remettre entièrement et que les nouvelles s'améliorent enfin pour elle, qui n'a pas été épargnée par les épreuves ces derniers temps. Sa mère, Thérèse, qui l'accompagnait depuis ses débuts, est en effet décédée en 2020 à l'âge de 92 ans, et 17 ans après son père, mort en 2003.

Un décès qui s'ajoute évidemment à la perte de son mari et manager René Angélil, décédé en 2016 d'un cancer et qui l'avait laissée seule avec leurs trois enfants René-Charles (21 ans) et les jumeaux Eddy et Nelson (12 ans). Une perte très difficile pour la chanteuse qui semble cependant désormais reprendre le dessus et que l'on pourra donc retrouver au cinéma (avec Priyanka Chopra notamment) dans son propre rôle. Avant peut-être un retour sur scène en 2023 ?