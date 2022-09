Céline Dion enceinte de triplés : cette petite fille "tant espérée" qui n'a pas survécu

C'est une histoire qu'elle avait même cachée à ses les plus grands fans... Alors qu'elle a accouché en octobre 2010 de ses jumeaux, Eddy et Nelson, nés de son union avec son regretté mari René Angelil, Céline Dion, qui sera le sujet d'un reportage sur W9 ce mercredi, aurait dû en réalité être maman... de triplés ! En effet, la reine de la chanson québécoise était enceinte de trois bébés durant cette grossesse mais l'un d'entre eux n'avait pas survécu.

Un moment très difficile de sa vie, sur lequel elle s'était confié juste avant d'accoucher, dans une émission présentée par son amie, la présentatrice canadienne Julie Snyder. "Lors d'une première échographie, on nous a dit que j'avais des jumeaux. Puis à l'échographie suivante, les médecins semblaient inquiets. On s'est dit peut-être qu'il n'y en a qu'un, finalement. En fait, il y en avait un troisième", avait-elle raconté, avant de conclure rapidement sur le fait que la petite fille n'avait pas survécu.

Cette perte déchirante, Céline Dion l'a plutôt mal vécue car son souhait le plus grand était justement d'avoir une petite fille, elle qui est désormais maman de trois garçons (ses jumeaux ont un grand frère, René-Charles, 21 ans).

Surtout que la nouvelle est arrivée soudainement : "Son coeur s'est arrêté de battre cinq jours plus tard, avait-elle rapporté dans la même émission, les larmes aux yeux. Ce petit bébé a décidé de laisser la place aux deux autres. Et ça fait un choc. Au départ, je voulais juste être enceinte, mais maintenant, je resterais toujours avec cette interrogation. Moi qui souhaitais avoir une fille... J'ai gardé le placenta et je suis quand même habitée par trois petits bébés."

Une solution aurait pu, ensuite, s'imposer à Céline Dion et son mari pour avoir la fille dont ils rêvaient tant : adopter un enfant et compléter leur famille déjà nombreuse. Mais la star n'a jamais passé le pas, malgré son envie, d'abord par manque de temps... puis par manque de son époux : décédé en 2016, René Angelil a laissé la chanteuse avec leurs trois enfants et il est sûrement impossible pour elle d'avoir un autre enfant après ce décès difficile. Sa biographe officielle, Elisabeth Reynaud, avait également estimé qu'elle avait également "passé l'âge".

Ces derniers mois, sa santé a également été un sujet de soucis : freinée par des "spasmes douloureux", la quinquagénaire a dû annuler tous ses concerts prévus depuis plus d'un an.