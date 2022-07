Céline Dion : Ce retour inespéré qu'elle prépare discrètement...

Depuis l'annonce, en octobre 2021, de sa maladie - des spasmes musculaires sévères - Céline Dion est au coeur de toutes les rumeurs et son absence médiatique n'aide pas à calmer le jeu... La chanteuse âgée de 54 ans, qui a plusieurs fois repoussé son retour sur scène à Las Vegas et le reste de sa tournée mondiale Courage World Tour, ne va toutefois pas si mal puisqu'elle prépare son retour en studio.

En effet, c'est le chanteur et musicien Michael Jones qui a vendu la mèche. Alors qu'il travaille sur le deuxième opus du disque Héritage Goldman, un album de reprise des titres de Jean-Jacques Goldman, il a fait quelques confidences au journal La Voix du Nord, en ce mois de juillet 2022. "Il y a un album qui est sorti au début de l'année, et le deuxième va sortir en septembre. Sur le premier album, en artistes connues, il y avait Marina Kay et des jeunes artistes – je suis le seul vieux, il n'y a que des jeunes. Moi je suis là pour cautionner le truc. Sur le deuxième album, il y aura Carla Bruni, Patricia Kaas et Céline Dion. C'est le seul album sur lequel il y aura Céline Dion d'ici deux ans, elle a accepté de le faire pour nous", a-t-il ainsi révélé.

Céline Dion va donc donner de la voix et cela devrait rassurer temporairement ses fans quant à son état de santé toujours fragile. La diva, dont le dernier album à date, Courage, est sorti en 2019, a aussi récemment enregistré des sons inédits pour la comédie romantique It's All Coming Back To Me. Un film dans lequel elle tiendra également un petit rôle et qui est attendu au cinéma en février 2023.

Si la diva semble donc avoir conservé sa voix, est-elle en forme physiquement ? Les pires rumeurs vont bon train pour décrire ce dont elle souffrirait vraiment... Si des photos d'elle, debout sur ses deux jambes, ont un temps calmé les mauvaises langues, son absence médiatique inquiète toujours autant. Pourra-t-elle un jour reprendre le chemin de la scène ? "Je me sens quand même un peu mieux... mais j'ai toujours des spasmes musculaires... Je me dois d'être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100 % de moi-même sur la scène car c'est ce que vous méritez", déclarait Céline Dion en vidéo en avril dernier. Depuis, silence radio. Tout juste a-t-on appris qu'elle avait mis à profit son temps de convalescence pour un projet artistique inattendu à Las Vegas.