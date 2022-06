Céline Dion dévoile un (très) inattendu projet : la star et ses enfants présentent Namaste...

Les interventions de la chanteuse Céline Dion se font de plus en plus rares depuis quelques mois, alors qu'elle est contrainte au repos forcé en raison de spasmes musculaires sévères. La diva, qui a repoussé une énième fois la suite de sa tournée mondiale Courage World Tour, ne reste toutefois pas chez elle à gober les mouches. Ce vendredi 10 juin, elle a révélé sur qu'elle projet elle a récemment travaillé.

Sur son compte Instagram, Céline Dion a posté la photo d'une sculpture artistique représentant un éléphant et l'interprète de My Heart Will Go On a pris la peine de s'expliquer : "Céline a conçu et décoré (avec de l'aide incroyable !) une statue de bébé éléphant grandeur nature pour l'installation artistique @elephantparadefan au @resortsworldlv [l'hôtel-casino flambant neuf de Las Vegas dont elle devait être la tête d'affiche, NDLR]. L'exposition sensibilise et soutient les projets de bien-être et de conservation des éléphants. Céline a nommé son éléphant Namaste", peut-on lire en légende.

La diva de 54 ans, récemment endeuillée par la mort d'une proche, a pris la parole pour évoquer ce projet inattendu et surprenant. "L'éléphant est l'une des espèces les plus élégantes de la planète et un joyau précieux de la couronne de Mère Nature. C'est un véritable privilège pour nous d'honorer ce bel animal, finement orné de l'élégance des cristaux, et puissions-nous être bénis de leur présence sur cette terre pour une éternité. Nous vous présentons Namaste ! - Céline, René-Charles, Nelson & Eddy xx", écrit-elle. Visiblement, Céline Dion a pu compter sur ses enfants pour ce projet. De quoi occuper un peu son temps alors qu'elle est privée de scène depuis des mois.