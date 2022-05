Céline Dion malade mais bientôt de retour ? Les révélations alléchantes d'un promoteur de Las Vegas...

Grande nouvelle pour les fans de Céline Dion ! La star, qui avait annoncé avec tristesse le 29 avril dernier être contrainte de reporter toutes les dates de sa tournée Courage World Tour en Europe, pourrait finalement revenir sur scène plus tôt que prévu. Le 6 mai 2022, le promoteur AEG, responsable des spectacles de Céline Dion à Las Vegas, s'est dit "prêt" à accueillir la star d'ici la fin de l'année selon un communiqué envoyé au média canadien La Presse. "Quand Céline sera prête et qu'elle sentira qu'elle est revenue à 100%, nous serons prêts. Si sa récupération se déroule bien dans les mois à venir, nous espérons qu'elle sera capable, plus tard cette année, d'inaugurer sa résidence au Resorts World Las Vegas." a-t-il ainsi confié avec beaucoup d'espoir.

Pour rappel, la veuve de René Angelil - qui a récemment ré-affirmé son soutien au peuple Ukrainien - avait confié il y a quelques semaines se sentir mieux mais avoir encore "des spasmes". Via un communiqué publié en France par La Défense Arena, elle révélait ne pas vouloir décevoir ses fans et préférer attendre d'être parfaitement remise avant de remonter sur scène : "Pour être sur scène, je dois être au top de ma forme. Pour être honnête, j'ai hâte, mais je ne suis pas encore tout à fait prête... Je fais de mon mieux pour revenir à 100% pour monter sur scène, parce que c'est ce que vous méritez."

Quel est ce mal dont elle souffre ?

Inquiets pour la santé de la star, les fans avaient rapidement imaginé qu'elle souffrait d'une maladie grave dont elle n'osait parler publiquement. Des proches avaient alors tenté de rétablir la vérité dans une interview diffusée dans le Parisien le 6 février dernier. "Elle ne souffre en rien d'un cancer ou de la maladie d'Alzheimer. Céline Dion a en effet depuis longtemps un problème digestif, et celui-ci entraîne des spasmes musculaires, mais aussi une perte de poids" indiquaient-ils tout en assurant que la maladie dont souffre la chanteuse n'est "pas grave". "Elle ne nécessite pas d'opération, mais demande un long traitement médical et un régime alimentaire draconien", ont-ils ajouté.