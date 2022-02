Céline Dion malade : son entourage rétablit enfin la vérité après les pires rumeurs

Après la diffusion de photographies volées où elle apparaît très amaigrie, la mine triste et avec des cheveux blancs, le monde entier semble s'inquiéter pour la santé de Céline Dion. Silencieuse, la veuve de René Angelil ne souhaite pas répondre à ces rumeurs qui voudraient qu'elle soit victime d'une terrible maladie. Pour ne pas rassurer les fans, la chanteuse a d'ailleurs annulé mi-janvier la dernière partie de sa tournée nord-américaine, qui devait démarrer le 9 mars à Denver et finir le 22 avril à Washington. Une confirmation que Céline Dion va très mal ?

Agacés de lire tout et n'importe quoi sur Céline Dion, des proches de l'artiste ont enfin décidé de donner des informations sur sa santé au Parisien : "Elle ne souffre en rien d'un cancer ou de la maladie d'Alzheimer, comme on a pu le lire. Céline a depuis longtemps un problème digestif, et celui-ci entraîne des spasmes musculaires mais aussi une perte de poids. Sur elle, qui n'est déjà pas épaisse, cela se voit."

Cependant, cette maladie "n'est pas grave" et "ne nécessite pas d'opération", seulement "un long traitement médical et un régime alimentaire draconien". En attendant son retour sur scène, la maman de René-Charles et des jumeaux Eddy et Nelson prend soin de sa voix.

Et pour expliquer la possible fatigue de Céline Dion, cette même source ajoute : "Deux années de pandémie ont évidemment eu un impact sur elle, comme sur nous tous. Elle qui travaille tout le temps depuis l'âge de 12 ans a dû subitement tout arrêter et rester cloîtrée chez elle. De là à dire qu'elle fait un burn-out, c'est n'importe quoi."

Quoiqu'il en soit, Céline Dion sera à Paris à partir de fin mai pour sa tournée Courage World Tour. La star, qui a récemment adressé une longue déclaration d'amour à son mari René Angelil (décédé en janvier 2016) sur les réseaux sociaux, devrait se produire du 16 au 24 septembre 2022 à La Défense Arena.