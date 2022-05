Diaporama : Céline Dion malade mais bientôt de retour ? Les révélations alléchantes d'un promoteur de Las Vegas...

11 / 13

Exclusif - Prix spécial - No Web - Céline Dion et Pepe Munoz se sont rendus au Moulin Rouge pour applaudir Nora une de leurs amies qui dansait pour la dernière fois sur la scène du célèbre cabaret à Paris le 24 janvier 2019.

Exclusive - For Germany call for price - No Web No Blog - Celine Dion and Pepe Munoz went to the Moulin Rouge to cheer on Nora, one of their friends who was dancing for the last time on the stage of the famous cabaret in Paris, France on January 24, 2019.