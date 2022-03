"Elle est incroyable" : Un célèbre acteur donne des nouvelles de Céline Dion...

En octobre dernier, à la surprise générale, Céline Dion annonçait devoir annuler son retour sur scène à Las Vegas - au Resorts World - pour cause de spasmes musculaires sévères. Depuis, elle ne donne des nouvelles qu'avec parcimonie et toujours à l'aide de communiqués sur les réseaux sociaux mais sans apparaitre en personne. De quoi susciter l'inquiétude chez ses fans, finalement rassurés de la voir sur ses deux jambes en janvier dernier, sur des photos volées. La diva poursuit discrètement ses activités avant son come back en tournée.

Invité le 10 mars 2022 de l'émission Watch What Happens Live, l'acteur Sam Heughan a répondu aux questions de l'animateur Andy Cohen. Le comédien britannique de 41 ans, star de la série Outlander, a été interrogé sur sa collaboration avec Céline Dion pour la comédie romantique Text For You. La chanteuse québécoise de 53 ans a signé un contrat d'actrice pour ce long-métrage réalisé par Jim Strouse et il semble bien qu'elle a déjà tourné ses scènes en toute discrétion. De quoi rassurer ses fans sur son état de santé. "C'est ses débuts d'actrice, quelle icône ! Elle est incroyable, elle est non seulement dans le film, et elle est vraiment douée et très drôle, mais elle a aussi travaillé à de la musique additionnelle pour le film. Elle a écrit une chanson spécialement pour nous", a révélé Sam Heughan.

Andy Cohen, qui avait eu la chance de recevoir Céline Dion sur son plateau pour la promotion de son dernier disque intitulé Courage, a demandé au comédien s'il pouvait relater une anecdote de tournage, notamment de la "chose la plus folle" faite par la star. Mais Sam Heughan s'est contenté de lui dresser des louanges. "Elle a été géniale, honnêtement", a-t-il ajouté. Un discours partagé par sa collègue Priyanka Chopra, qui a elle aussi eu l'occasion d'évoquer sa collaboration avec la chanteuse. "Elle est si drôle. Et c'est une actrice épatante. Elle devrait clairement faire cela plus souvent", a-t-elle fait savoir en interview pour le magazine Harper's Bazaar.

Question cinéma, on ne sait toujours pas si Céline Dion a finalement vu ou pas Aline, le vrai/faux biopic de Valérie Lemercier qui a valu à cette dernière le prix de la Meilleure actrice aux Césars... A noter que Céline Dion doit reprendre la partie européenne de sa tournée Courage World Tour dès le mois de mai.