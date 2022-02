Céline Dion : Quelle actrice est-elle ? Sa collègue Priyanka Chopra balance

Céline Dion actrice, c'est pour bientôt ! Si la star québécoise âgée de 53 ans a déjà incarné des personnages de fiction ou fait des caméos dans le passé, c'est la première fois qu'elle devrait avoir un vrai rôle à tenir. La diva a été recrutée pour la comédie romantique Text For You dans laquelle elle donnera la réplique à Priyanka Chopra. Cette dernière n'a pas caché sa joie.

L'actrice, qui a récemment annoncé être devenue maman par le biais d'une mère porteuse, a évoqué son prochain film en interview pour le magazine Harper's Bazaar. Et elle a ainsi parlé de la présence de Céline Dion à ses côtés. "C'est les débuts de comédienne de Céline Dion et ça se passera dans mon film. Elle est si drôle. Et c'est une actrice épatante. Elle devrait clairement faire cela plus souvent", a-t-elle fait savoir, visiblement charmée par sa collègue qui aurait donc discrètement tourné ses scènes ces derniers mois. Alors que la pandémie de coronavirus avait mis un coup d'arrêt à sa tournée mondiale Courage World Tour, la star aurait-elle profité de ce temps libre pour pouvoir boucler le tournage du film réalisé par Jim Strouse ?

Céline Dion, qui doit normalement poser ses valises en France en mai prochain pour poursuivre la partie européenne de sa tournée, est pour le moment silencieuse. Victime de spasmes musculaires sévères, la star est au repos et ne se montre plus depuis des mois, alimentant les rumeurs les plus folles sur sa santé. De récentes photos volées, prises depuis sa maison de Las Vegas, ont cependant été publiées récemment par le magazine Paris Match mettant fin aux théories les plus grandiloquentes notamment sur sa supposée paralysie des jambes. L'interprète de My Heart Will Go On, I'm Alive ou encore The Power of Love se tenait bien sur ses deux gambettes mais affichait une petite mine et des cheveux gris.

Espérons que Céline Dion retrouvera rapidement la forme pour pouvoir assurer la promotion de Text For You qui n'a pas encore de date officielle de sortie dans les salles de cinéma.