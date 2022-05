Céline Dion pose la mine fatiguée : photo avec ses jumeaux Nelson et Eddy qui ont beaucoup changé !

Quelques jours après son apparition en vidéo, pour annoncer une mauvaise nouvelle à ses fans concernant un énième report de la tournée Courage World Tour, la chanteuse Céline Dion est de nouveau réapparue sur Instagram. Sur son compte, la diva québécoise âgée de 54 ans a pris la pose pour la fête des Mères le 8 mai 2022. Et elle ne semblait pas au mieux de sa forme. On pouvait voir ses trois fils à ses côtés.

C'est depuis sa maison de Las Vegas, où elle vit barricadée, que Céline Dion a célébré cette journée avec ses enfants réunis. En légende, l'interprète des tubes Pour que tu m'aimes encore, S'il suffisait d'aimer ou encore Parler à mon père écrit : "En cette Fête des mères, je me sens très privilégiée de pouvoir être avec mes enfants, et j'ai une pensée toute particulière pour ces mères en Ukraine [elle a dévoilé un message vidéo en faveur des Ukrainiens, NDLR] et partout dans le monde qui ont perdu leurs enfants... Et je pense à ces mères qui s'inquiètent constamment pour la sécurité de leurs enfants... et aussi à ces mères qui consacrent chaque once de leur énergie juste à fournir à leurs enfants les nécessités de la vie. Ces mères sont vraiment les plus courageuses et je leur dédie cette journée spéciale. Nous prions pour qu'elles trouvent le réconfort pour leurs familles, et la paix dans ce monde. - Céline xx..."