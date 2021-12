Céline Dion : Une amie s'en prend aussi à Aline de Valérie Lemercier...

Alors que Valérie Lemercier devrait réaliser l'un des plus gros cartons de sa carrière de réalisatrice avec Aline - qui cumule déjà presque 1,1 million de spectateurs dans les salles -, la star s'offre une belle polémique au Québec suite aux réactions du clan Dion, lesquels ont dézingué le film. Une amie de la chanteuse réagit à son tour.

L'animatrice et productrice québécoise Julie Snyder, qui a reçu sur le plateau de son émission La semaine des 4 Julie une partie du clan Dion, a répondu magazine Gala. Alors qu'elle devait accueillir dans son show Valérie Lemercier, cette dernière a annulé sa venue après la polémique suscité par les propos de Michel et Claudette, lesquels sont totalement passés à côté de l'aspect fictionnel et humoristique clamé dès les prémices du projet... "Imaginez qu'au Québec on sorte un film sur Tony Hairday ou sur Judith Paf pour évoquer Johnny Hallyday ou Edith Piaf... ça vous ferait bizarre", clame l'animatrice, qui visiblement ne comprend pas non plus la démarche artistique de Valérie Lemercier, réputée pour son brin de folie et ses idées loufoques.

Julie Snyder n'a elle non plus pas apprécié que Valérie Lemercier, pour laquelle elle jure avoir "de l'admiration", se permette de pousser un peu le curseur sur certains aspects drôles de la vie de Céline Dion. Ni qu'elle puisse inventer quelques faits, comme sa supposée amitié avec son maquilleur. "Le film s'éloigne un peu des réalités. Par exemple, Céline n'a jamais été intime avec son maquilleur et pour cause, elle se maquille seule avant ses shows, mais elle a longtemps été très proche de sa styliste Annie Horth", relate l'animatrice, qui oublie donc qu'il n'a jamais été question de faire un biopic pur et dur sans rien qui dépasse...

Julie Snyder reproche aussi à Aline de dépeindre une Céline Dion qui serait sous influence, incapable de s'imposer dans sa carrière. "Dans le showbiz, Céline est une tueuse. Il m'est arrivé d'entendre René dire : 'J'ai un meeting avec Céline' au lieu de 'Je vais déjeuner avec ma femme.' Au fil du temps, entre eux, les rapports s'étaient inversés", ajoute-elle.

Alors que Valérie Lemercier avait un vieux contentieux avec le Québec, reste à savoir si le public ira ou pas se faire un avis au cinéma...