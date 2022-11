"Je ne suis pas prête pour..." : Malade, Céline Dion fait un inquiétant aveu à cause de ses "problèmes de santé"

L'agenda de Céline Dion risque d'être chargé pour 2023, entre la reprise de sa tournée Courage, dont il lui reste une cinquantaine de dates à assurer, ses passages à Prague fin février puis aux Vieilles Charrues en juillet, ainsi que ses six autres dates calées à Paris pour septembre. Sans oublier la sortie du film Love Again, prévue pour début juin, dans lequel elle devrait jouer et chanter.

Mais le grand retour de la chanteuse se fera plus tôt que ça, puisqu'elle dévoilera le mois prochain une nouvelle version de La mémoire d'Abraham, titre qui figurera sur la tracklist d'un album rendant hommage à Jean-Jacques Goldman. Mais s'il était initialement prévu qu'elle réinterpréte ce morceau, ce dernier a finalement été retravaillé par l'arrangeur Erick Benzi qui est parvenu à trouver d'anciennes prises de voix de la chanteuse canadienne pour réinventer la chanson.

Pas encore assez en forme

"J'ai cherché dans les pistes que j'avais et j'ai pu extraire une piste de voix qui est inédite. Tout a été un processus. Une fois que j'ai fait l'arrangement et que j'ai posé la voix dessus, ça a été des allers-retours avec elle trois, quatre fois pour valider le son, les petits détails qu'elle voulait, puis le niveau de voix par rapport à l'instrumentation", a-t-il expliqué au micro de RTL.

Mais alors pourquoi la star de 54 ans n'a pas directement posé sa voix sur la chanson ? Il semblerait qu'elle rencontre "des problèmes de santé" depuis quelque temps, comme l'a évoqué Erick Benzi. "Ça s'améliore, il faut du temps, c'est pas simple, elle m'a dit 'je ne suis pas prête pour chanter', je n'ai pas insisté pour lui demander 'qu'est-ce qui se passe ?'", a-t-il précisé, en ajoutant qu'en raison de ces "soucis vocaux", elle n'était par conséquent "pas encore assez en forme pour faire quelque chose". Des "spasmes musculaires et persistants", comme l'expliquait récemment sa soeur Claudette, qui l'empêchent ainsi d'utiliser sa voix comme elle le souhaite.

Reste à savoir désormais si la situation va s'améliorer pour elle d'ici 2023, avant toutes les échéances qui l'attendent. C'est en tout cas tout le mal que l'on peut lui souhaiter !