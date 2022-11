Céline Dion au plus mal ? Elle fait une annonce bouleversante à ses fans

Avec Céline Dion, c'est un jour avec, un jour sans. Depuis des mois, la chanteuse est victime de soucis de santé qui l'empêchent de chanter, qui la forcent à modifier les plannings pointus de ses tournées musicales. Dernièrement c'est sa soeur Claudette qui assurait que sa santé était toujours défaillante, bien que citant une pointe d'espoir. Dans cet océan de terribles nouvelles, une lueur. Il semblerait que la diva canadienne, 54 ans, aille mieux. Elle prépare même une sacrée surprise à ses fans puisqu'elle devrait apparaître, durant l'année 2023, au cinéma.

C'est ce qu'elle a annoncé, sur son compte Instagram, en partageant deux captures d'écran du long-métrage dans lequel elle joue, qui est signé Jim Strouse. "On se voit au cinéma, annonce son équipe sur les réseaux sociaux. Céline jouera aux côtés de Priyanka Chopra et Sam Heughan, en plus de sortir de la nouvelle musique, pour la comédie romantique LOVE AGAIN (nouveau titre !) qui paraîtra au cinéma le 12 mai (nouvelle date !)." Jolie bouffée d'air frais, Love Again raconte l'histoire d'une femme qui continue à écrire des sms à son défunt fiancé... quand elle se rend compte que son numéro a été réattribué à un autre homme qui habite la même ville et qui a lui aussi le coeur brisé.