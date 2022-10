Céline Dion, 26 ans d'écart avec René : prise de parole inédite de sa maman Thérèse, "il a su ma façon de penser"

On dit très souvent que derrière chaque homme se cache une femme mais l'inverse est tout aussi possible. C'est en tout cas ce qu'il se passait pour Céline Dion. Derrière sa carrière et son talent se cachait René Angélil, son manager de l'époque, avec qui sa maman l'avait mise en contact. Ce que Thérèse Tanguay ne savait alors pas, c'est qu'il deviendrait bien plus que l'agent artistique de sa petite dernière. Et autant dire que leurs 26 ans de différence d'âge ne lui ont pas vraiment plu quand elle a appris la véritable nature de leur histoire.

Dans Un jour, un doc : L'énigme Céline Dion diffusé sur M6, des images de Thérèse Tanguay, disparue en janvier 2020, ont refait surface. Si jusqu'alors, sa réaction en apprenant l'histoire d'amour entre sa fille et René était contée, c'est elle-même qui, cette fois-ci, est revenue sur cette période très particulière pour elle. Daniela Lumbroso, réalisatrice d'un documentaire sur Céline Dion, affirme que "quand elle a appris qu'il y avait quelque chose entre René et Céline, elle n'a rien dit de particulier à Céline, elle n'a pas commenté de manière négative mais elle a pris René entre quatre yeux et elle lui a apparemment fait sa fête". Thérèse Tanguay ne nie pas. Si elle refuse de dévoiler l'exact contenu de la discussion qu'elle a eue avec son beau-fils, elle sous-entend que les échanges ont été musclés : "Il a su ma façon de penser."

Thérèse Tanguay aurait écrit une lettre à René Angélil dans laquelle elle faisait part de son mécontentement et de son avis sur leur relation. Elle lui aurait notamment fait savoir qu'elle "espérait un prince charmant" pour Céline Dion. De quoi inquiéter René Angélil sur l'avenir de son couple avec la chanteuse : "Je pense qu'il avait beaucoup peur, René, de Maman Dion, parce qu'elle avait quand même une force de caractère, une volonté. Il le disait lui-même, je ne dévoile rien en disant ça, il avait peur de Maman Dion en se disant : 'J'espère qu'elle serait d'accord.' Même quand est arrivée leur relation amoureuse, il l'a dit : 'J'avais peur de la réaction de Maman Dion'", confiait Josélito Michaud, un agent artistique, sur une radio canadienne.

Les choses ont heureusement fini par rentrer dans l'ordre. Les relations se sont apaisées. Thérèse Tanguay confirmait même "la bonne entente" entre elle et René dans le documentaire. Une bonne nouvelle pour celui qui a épousé l'interprète de My heart will go on le 17 décembre 1994...