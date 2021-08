Céline Dion : Vive émotion pour une date marquante, en lien avec René Angélil

C'est un anniversaire marquant pour Céline Dion. Il y a cinq ans, elle partageait l'album Encore un soir avec ses fans, l'un de ses immenses succès et peut-être le plus personnel. Quoi de plus normal puisque cet opus était un vibrant hommage à son défunt mari René Angélil, décédé le 14 janvier 2016. Sur Instagram, l'artiste québécoise de 53 ans a publié plusieurs photos tirées du livret de l'album et a su trouver les mots justes.

"Il y a 5 ans, nous partagions enfin Encore un soir avec vous. Cet album, si précieux à mes yeux, me rappellera toujours que vous avez été présents à toutes les grandes étapes de ma vie. Je suis extrêmement reconnaissante de vos encouragements et de votre amour", a écrit Céline Dion, le jeudi 26 août 2021.

Zaho, Serge Lama, Francis Cabrel, Grand Corps Malade, mais surtout Jean-Jacques Goldman ont été les auteurs de l'album Encore un soir. "Merci à tous les auteurs, les compositeurs et les réalisateurs qui ont partagé leur talent avec moi et qui ont su m'offrir les bons mots pour m'exprimer", a remercié Céline Dion.