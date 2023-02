Ces poupées LOL Surprise 707 vont ravir votre enfant

Achetez cette poupée LOL Surprise 707 OMG Dolls Swag pour 37,45 € sur Amazon

Swag est au comble de l'excitation. Elle va assister à son premier défilé de mode. Depuis le temps qu'elle en rêvait. Pas le choix, sa tenue doit être parfaite. C'est sur un look tendance et original sur lequel elle a misé. Elle a ainsi opté pour une tunique longue rouge à l'esprit très années 2000. Les zips dorés XXL sur le devant et les côtés apportent la touche bling typique de cette époque. Ils permettent de dévoiler la cuisse comme on le souhaite pour un résultat des plus sexy. Une sensualité amplifiée par la robe en résille blanche qui se glisse sous cette tunique/veste.

Une large ceinture en or avec un logo de petit animal tout mignon permet de marquer la taille. À ses pieds, des bottes jaunes lacées sur toute la longueur ajoutent un côté streetwear à la tenue. En plus des boucles d'oreilles, collier et bracelet bling bling s'ajoutent l'un des chapeaux les plus en vogue ces dernières saisons, le bob. Son design blanc à rayures noires s'accorde à la perfection à sa robe. Un sac rouge, noir et blanc, et des lunettes extravagantes dorées à chaînes et verres teintés rouges finalisent l'ensemble.

2. Cette poupée LOL Surprise 707 OMG Dolls Fierce est à moins de 40 €

Si les poupées LOL Surprise sont aussi appréciées des enfants, ce n'est pas uniquement parce qu'elles sont modernes. En plus de cela, elles permettent aux enfants de s'identifier. Il s'agit en effet de personnages qui n'ont pas énormément d'écart avec eux, ou qui ont même leur âge. Elles peuvent également s'habiller comme eux ou comme des personnes qu'ils voient dans leur entourage ou à la télévision. Ce côté réaliste leur permet ainsi de se projeter. Ils se disent qu'ils peuvent devenir comme ces poupées, qu'aucune porte n'est fermée. Ils prennent ainsi confiance en eux. Maintenez cette idée dans leur esprit avec cette poupée LOL Surprise 707 OMG Dolls Fierce. Elle bénéficie en plus d'une réduction attractive sur Amazon. Son prix passe ainsi de 41,99 € à 39,27 €. Une promo, même de 6 %, fait toujours plaisir. Vous ne dépassez ainsi pas la barre symbolique des 40 € pour ce jouet, une super affaire.

Une allure sauvage