Ces robes Nike en promo sont faites pour vous

Achetez cette robe maillot de basket Jordan (Her)itage Nike sur Nike pour 38,97 €

Elle est l'une des tops filiales de Nike depuis sa création. Il faut dire qu'elle a su se lancer en plein boom des styles athleisure et sportswear. Du nom de la légende la plus célèbre du basket-ball, elle a débuté par des baskets avant de se décliner du côté des vêtements. Nous parlons, vous l'aurez compris, de Jordan, du nom de l'icône Michael Jordan. Pour vous l'approprier tout en conservant la juste dose de féminité, misez sur cette robe maillot de basket Jordan (Her)itage Nike. Elle arbore bien sûr les couleurs emblématiques de l'équipe dans laquelle le basketteur a joué des années, les Chicago Bulls, à savoir le rouge et le noir.

Avec son emmanchure américaine, elle semble tout droit sortie des années 90, l'une des décennies mode les plus en vogue du moment. La pièce imite la matière caractéristique des maillots de baskets, version écologique. Elle s'imagine en effet à partir de tissus partiellement recyclés. Les bordures noires côtelées permettent de jouer sur les textures pour un supplément de style. Décalez le look et misez sur une allure sexy en optant pour des bottes hautes noires ou marron en vinyle. Un manteau en fausse fourrure peut venir compléter l'ensemble de façon ultra chic.

3. Promo XXL de 30 % sur cette robe style maillot de foot Pays-Bas

Le succès des pièces inspirées des équipements de basket-ball ont incité la mode à partir à la conquête d'autres disciplines sportives. C'est ainsi que depuis quelques temps, on observe des mannequins défiler avec des maillots de foot créés par les plus grandes maisons comme Gucci ou Balenciaga. Les codes des tenues de football semblent ainsi se faire de plus en plus de place dans l'univers fashion. Si la version premier degré sous forme de tee-shirt est la plus courante, des déclinaisons au style plus pointu font leur apparition, à l'image de cette robe style maillot de foot Pays-Bas. Coup de chance, elle est en plus en réduction sur Nike. Son prix passe ainsi de 89,99 € à seulement 62,97 €. Soit une promo maxi de 30 %. Si vous souhaitez économiser plus de 25 €, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Un maillot version robe tee-shirt