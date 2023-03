Ces vestes américaines sont les pièces du moment

Achetez ce teddy près du corps Urban Classics entre 39,17 € et 43,98 € sur Amazon

Savez-vous qui a remis au goût du jour le teddy dans les années 90 ? Ce n'est autre que la princesse la plus populaire de l'histoire, Lady Diana bien sûr. En sortant du sport, elle ne quittait jamais cette veste qui apportait cette touche décontractée et accessible que l'on adorait chez Diana. C'est d'ailleurs elle qui avait hissé le sportswear au rang de style phare de cette décennie. Adoptez l'une des pièces préférées de cette fashion victim avec cette version Urban Classics.

Sa coupe près du corps apporte une féminité nouvelle à la pièce. Parfait pour celles qui veulent être élégantes en toute circonstance. Version blanc et noir, elle se fait la plus classique possible pour s'adapter à un maximum de pièces. Et ce sans se départir de ses éléments caractéristiques à savoir ses bordures rayées et ses boutons contrastés caractéristiques. Pour l'arborer en journée, rien de plus simple. Misez sur un pantalon intemporel, le jean droit ou une version plus tendance cargo. Ajoutez ensuite des baskets version dad shoes pour celles qui affectionnent le streetwear ou des bottines à bouts carrés pour les femmes chics quelle que soit l'occasion. Et n'oubliez pas votre cache-oreilles pour braver les températures !

2. La varsity jacket Orandesigne

Si le teddy a regagné ses lettres de noblesse mode, quelle est l'origine de cette veste si atypique ? C'est du côté du 19e siècle et des sportifs des universités américaines qu'il faut aller chercher. En 1865 plus précisément, l'équipe de baseball d'Harvard souhaite se démarquer des autres teams et revendiquer leur appartenance. Ils décident donc d'apposer un "H" pour Harvard sur leurs chemises en flanelle. Le teddy que l'on appelle aussi varsity jacket est né. C'est dans les années 30 qu'il va réellement s'imposer comme pièce phare du dressing. Pour vous procurer une version typiquement américaine, foncez vers cette varsity jacket Orandesigne. Elle est en plus à un prix accessible sur Amazon. Vous pourrez en effet l'obtenir pour 30,99 €, une super affaire.

Une veste aux accents sportifs