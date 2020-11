Cette Miss France qui a fait scandale en se montrant nue dans une pub

Déjà cent ans que le concours Miss France existe. Ce bel et grand anniversaire sera célébré le 19 décembre 2020, à l'occasion de la nouvelle édition organisée au Puy-du-Fou, et qui a dû être décalée d'une semaine en raison de la pandémie de coronavirus.

A l'occasion de ce siècle d'existence, Ici Paris publie un hors-série ce jeudi 18 novembre, qui revient sur toutes les Miss élues. Entre "rêves et scandales", l'histoire de Miss France est extrêmement dense ! Les photos nues sont sans aucun aucune la principale cause de scandale.

Elue Miss France 1995 en décembre 1994 à l'âge de 19 ans, dernière Miss élue sur France 3 pour l'anecdote, Mélody Vilbert a défrayé la chronique quelques années plus tard pour une prestation très osée. En 2009, l'ancienne reine de beauté s'est dénudée pour une publicité tournée pour naturisme.fr. Le spot n'est aujourd'hui plus disponible sur aucune plate-forme puisqu'il est considéré comme un contenu explicite. Malgré tout ce qui a pu être dit sur sa participation à cette expérience audacieuse, Mélody Vilbert n'a jamais regretté et a toujours assumé. Cette même année, elle avait tourné dans le clip C'est dit de Calogero.

Après avoir porté fièrement la couronne et l'écharpe de Miss France, celle qui est originaire de Toulouse et a été demi-finaliste à Miss International 1995 a "été mannequin pour de prestigieuses marques de cosmétiques", complète Ici Paris.

Mélody Vilbert, qui restera à jamais la 48e Miss France, est aujourd'hui journaliste, notamment pour le magazine féminin Biba. A 44 ans, elle est l'heureuse maman de deux garçons, dont le dernier, un petit Jospeh, a récemment pointé le bout de son nez, en mai dernier.