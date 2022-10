Chantal Goya a "un peu de bide" : ses confidences cash sur la chirurgie esthétique

La populaire chanteuse Chantal Goya, qui vient de fêter ses 80 ans, n'a pas de mal à parler de tous les sujets. Qu'il s'agisse de sa vie avec son mari Jean-Jacques Debout depuis 1966, mais aussi de thème plus tabou comme la chirurgie esthétique. Maman de deux enfants nés de cette relation - Jean-Paul, né en 1966 et Clarisse, née en 1968 -, Chantal Goya s'est à nouveau exprimée là-dessus dans les colonnes du Figaro, ce samedi 8 octobre. Et comme toujours la franche chanteuse, à la personnalité "d'acier" est cash.

Elle assume ses rides et son petit ventre, rapportent nos confrères. "Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique, je trouve ça horrible, lance Chantal Goya au cours de cet entretien. On est comme on est, après tout. J'ai un peu de bide, je m'en fous !" Pas question donc pour la chanteuse de passer sur le billard pour une question d'esthétisme. Et ce n'est pas la première fois qu'elle le fait savoir. Dans 50' Inside, elle avait ainsi déjà confié, en avril dernier : "Il faut quand même savoir que moi je ne bois pas, je ne fume pas et je dors très très bien. Je crois que c'est quand même un bon secret, quelque chose qui est ancré en moi. Visage, je n'ai rien fait. Des fois je me dis 'Je pourrais peut-être arranger quelque chose mais qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Je ne me retrouverai plus'. Alors on ne fait pas. Finalement, c'est une joie de vivre que j'ai en moi, une bonne humeur, quelque chose de très positif qui doit se voir sur moi."

Je ne sais pas ce qu'est le stress

Chantal Goya vieillit bien et son bonheur n'y est pas pour rien. L'artiste avoue ne jamais stresser, au cours de son interview avec Le Figaro, ce qui a le don d'impressionner son époux. "Je ne sais pas ce qu'est le stress. Cela fascine mon mari, Jean-Jacques, qui est un anxieux, terrible. Quand ça ne va pas, je me tape un gâteau et ça va mieux", affirme Chantal Goya. Celle qui n'aime que peu le changement, préférant conserver la même coiffure, et les mêmes robes depuis des années, se définit avant tout comme la maman qu'elle est. Elle a ainsi toujours aménagé son temps pour les siens. Et cela semble parfaitement lui réussir.