Chantal Goya et la chirurgie esthétique : elle répond sans tabou !

Elle chante pour les petits, les petits devenus grands et tous les grands enfants de la planète depuis le début de sa carrière. Finalement, celle qui a toujours l'air si jeune... c'est Chantal Goya ! Le temps ne semble pas affecter ni son coeur joyeux, ni ses jolis textes, ni même son apparence. Dans l'émission 50' Inside, la chanteuse de 79 ans a révélé le secret de cette beauté éternelle, qu'elle obtient sans le moindre coup de pouce des chirurgiens esthétiques.

Visage, je n'ai rien fait !

"Il faut quand même savoir que moi je ne bois pas, je ne fume pas et je dors très très bien, a-t-elle expliqué à Nikos Aliagas, sur TF1 le 2 avril 2022. Je crois que c'est quand même un bon secret, quelque chose qui est ancré en moi. Visage, je n'ai rien fait. Des fois je me dis 'Je pourrais peut-être arranger quelque chose mais qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Je ne me retrouverai plus'. Alors on ne fait pas. Finalement, c'est une joie de vivre que j'ai en moi, une bonne humeur, quelque chose de très positif qui doit se voir sur moi."

Mariée à Jean-Jacques Debout depuis 1966, maman de deux enfants né de cette relation - Jean-Paul, né en 1966 et Clarisse, née en 1968 -, Chantal Goya semble apprécier le fait que rien ne bouge. Que la vie soit un long fleuve tranquille, qu'elle illumine de ses comptines légères. Si son visage n'a jamais vraiment changé, les yeux de lynx savent également que sa coiffure est restée la même depuis les années 1960 sans qu'une mèche ne bouge d'un centimètre. "Je ne me vois pas avec des cheveux tout courts, je ne me vois pas avec les cheveux en arrière, assurait-elle auprès de Purepeople. Je ne me vois pas avec les cheveux dégradés parce que ça ne m'irait pas. Moi, quand je vais chez le coiffeur, je leur dit : 'Ecoutez, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, toutes les nanas sont décoiffées, qu'elles ont des frisettes... ce n'est plus coiffé. Et moi, vous me ferez bien droit, bien lisse, le contraire de tout le monde !" S'il y a bien une personne à qui elle ne posera jamais Un lapin... c'est l'homme qui s'occupe de ses cheveux !