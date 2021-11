Chantal Goya : Pourquoi a-t-elle la même coupe de cheveux depuis le début de sa carrière ? (EXCLU)

Une frange droite, une coupe lisse avec les pointes qui rebiquent légèrement vers l'extérieur et des robes de contes de fées... voilà des années que Chantal Goya, et que son personnage magique Marie-Rose, présentent un look similaire au public. Et c'est avec cette même apparence évanescente que la chanteuse signe son grand retour pour chanter Noël, dans un nouvel album festif, composé de grands classiques et de titres inédits - dont une petite pépite, Toi mon doudou -, sorti le 19 novembre 2021.

Je ne me vois pas avec des cheveux tout courts

Elle n'a jamais voulu tenter de se raser le crâne, ni même osé les teintures criardes, et ce n'est pas pour rien. Chantal Goya a ses habitudes capillaires et elle ne compte pas changer du tout au tout, du jour au lendemain. "Je ne me vois pas avec des cheveux tout courts, je ne me vois pas avec les cheveux en arrière, assure la maman de Clarisse et Jean-Paul auprès de Purepeople. Je ne me vois pas avec les cheveux dégradés parce que ça ne m'irait pas. Moi, quand je vais chez le coiffeur, je leur dit : 'Ecoutez, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, toutes les nanas sont décoiffées, qu'elles ont des frisettes... ce n'est plus coiffé. Et moi, vous me ferez bien droit, bien lisse, le contraire de tout le monde !"

Pas étonnant qu'elle soit de mèche avec les coiffeurs ! Si elle assure avoir fait quelques tentatives un peu loufoques, par le passé, Chantal Goya n'a jamais rien dévoilé d'autre que sa crinière blonde et lisse. Un seul élément de look a dernièrement surpris les fans de la chanteuse : le plâtre qui a, pendant quelques semaines, recouvert sa main gauche. Victime d'un petit accident de la vie quotidienne, elle est tombée dans la rue et a été obligée d'être prise en charge à l'hôpital de Loches. Si tout va mieux aujourd'hui, on peut l'assurer : elle est passée à un cheveu du drame...

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de "Purepeople.com".